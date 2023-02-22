Finans
22 Şubat 2023 - 08:30

Emeklinin cebini Ziraat Bankası dolduracak! Rekor promosyon baş döndürdü: Sadece tek bir işlem gerek

Ziraat Bankası emekliler için çalışmalarını sürdürüyor. Promosyon ödemeleri özelinde yeni bir soluk getiren Ziraat Bankası, emeklilere verdiği tutarları resmen artırdı. Gündemi oluşturan bu durum ise ağızları açık bıraktı. Ziraat Bankası'nın emekli vatandaşlar için sunduğu promosyon tutarı merak konusu oldu. Ziraat Bankası güncel promosyon tutarı ne kadar? Sorusu ise araştırılan konular arasında yer aldı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
22 Şubat 2023 - 08:30
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Emeklinin cebini Ziraat Bankası dolduracak! Rekor promosyon baş döndürdü: Sadece tek bir işlem gerek
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2022'de başlayan promosyon ödemesi, Şubat 2023'te kaldığı yerden devam ediyor. Hem özel hem de kamu bankalarından reklam almak isteyen vatandaşlar en iyi promosyon veren banka ile anlaşmak istiyor. Ziraat Bankası tam da bu nedenle kampanya tutarlarını en üst düzeye çıkardığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

ziraat bankası emekli promosyonu



Müşteri portföyünü genişletmek için düzenli olarak kredi kampanyaları düzenlediği bilinen Ziraat Bankası dikkat çekti. Ziraat Bankası'ndan 3 yıl emekli maaşı alanlar için özel hamle yaptı. Vatandaşların cebine 15 bin lira kadar para gireceği resmen açıklandı. Detaylar burada...

Emekli maaşlarının belli şartlar altında arttığı biliniyor. Bunlardan en önemlisi emekli maaşı artışıdır. Yani bu şartlarda 10000 Türk Lirası ve üzeri maaş alan vatandaşların hesaplarına tamı tamına 15000 Türk Lirası aktarılacak. İşte Ziraat Bankası'ndan muhteşem promosyon kampanyası...

• 500 Türk Lirasının altında maaş alanlara: 3000 Türk Lirası

• 500 Türk Lirası ile 7500 Türk Lirası arasında maaş alanlara: 3500 Türk Lirası

• 500 Türk Lirası ile 10000 Türk Lirası arasında maaş alanlara: 4500 Türk Lirası

• 10000 Türk Lirası ve daha yüksek miktarda maaş alanlara: 5000 Türk Lirası miktarda ödeme verilecek.

Ziraat Bankası'nın kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası ile iletişime geçerek; buradan 3 yıl emekli maaşını bu bankadan almak için taahhüt vermeniz gerekiyor.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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