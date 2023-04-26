Emeklinin temmuz maaşı netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı: Maaşlar 5 haneye çıkıyor!

Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarının belirlenmesinde en önemli faktör 6 aylık enflasyon oranları olacak. Ayrıca, Temmuz'da asgari ücrete ara zam kesinleşirken, emekli ve memur zammı için de ek zam masada bulunuyor. 2023 yılının ilk yarısında gerçekleşecek zamdan EYT'li emeklilerin de yararlanması bekleniyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi sonuçlarına göre, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" ve "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor.
ZAM ORANI YÜZDE 21.43 OLACAK
REFAH PAYI İLE YÜZDE 25
3 Temmuz'da kesin zam oranının açıklanacağı belirtiliyor. Zam oranlarına ek olarak refah payı da gündemde. Refah payı için 3 formül öne çıkıyor. Bunlar, zam oranını yüzde 25'e yükseltme, Ocak formülünün uygulanması (14.60 puan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 13.52 puan memurlar ve memur emeklileri için refah payı eklenerek zam oranının yüzde 30'a çıkarılması) ve zam oranlarına Ocak'taki gibi 15 puan civarında refah payı eklenmesi ile zam oranının yüzde 35'e çıkması şeklinde. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 14 BİN 795 TL OLACAKTakvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Temmuz zammı yüzde 19.18 çıkarsa, en düşük maaş memurlarda 11 bin 836 liradan 14 bin 106 liraya, memur emeklilerinde ise 7 bin 901 liradan 9 bin 417 liraya yükselecek. Eğer zam oranı yüzde 25 olursa, taban aylık memurlarda 14 bin 795 liraya, memur emeklilerinde ise 9 bin 876 liraya ulaşacak. Zam oranı yüzde 30'a yükselirse, en düşük maaş memurlarda 15 bin 382 liraya, memur emeklilerinde ise 10 bin 272 liraya çıkacak. Artış yüzde 35'e ulaşırsa, taban aylık memurlarda 15 bin 979 liraya, memur emeklilerinde ise 10 bin 667 liraya yükselecektir. Nisan ayı ödeme döneminden itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıtılacaktır. Temmuz'dan sonra ise yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacak olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) mağdurlarına da bu artış yansıtılarak ödeme yapılacaktır.
TEMMUZ DÖNEMİNE İLİŞKİN MAAŞLAR
Temmuz dönemine ilişkin olarak memur ve memur emeklisi taban aylıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: MEMUR OCAK DÖNEMİ: 11.848 Türk Lirası 3 AYLIK ARTIŞ (%10,52): 13.094 Türk Lirası 6 AYLIK ARTIŞ (%19,43): 14.150 Türk Lirası EK ZAMLI (%25): 14.810 Türk Lirası EK ZAMLI (%30): 15.402 Türk Lirası MEMUR EMEKLİSİ OCAK DÖNEMİ: 7.901 Türk Lirası 3 AYLIK ARTIŞ (%10,52): 8.702 Türk Lirası 6 AYLIK ARTIŞ (%19,43): 9.436 Türk Lirası EK ZAMLI (%25): 9.876 Türk Lirası EK ZAMLI (%30): 10.271 Türk Lirası SSK (2000 öncesi) emeklileri için taban aylıkları ise şu şekildedir: OCAK DÖNEMİ: 6.093 Türk Lirası 3 AYLIK ARTIŞ (%10,52): 6.856 Türk Lirası 6 AYLIK ARTIŞ (%19,43): 7.399 Türk Lirası EK ZAMLI (%25): 7.616 Türk Lirası EK ZAMLI (%30): 7.921 Türk Lirası SSK (2000 sonrası) emeklileri için taban aylıkları ise şu şekildedir: OCAK DÖNEMİ: 3.778 Türk Lirası 3 AYLIK ARTIŞ (%10,52): 4.251 Türk Lirası 6 AYLIK ARTIŞ (%19,43): 4.588 Türk Lirası EK ZAMLI (%25): 4.723 Türk Lirası EK ZAMLI (%30): 4.911 Türk Lirası Bağ-Kur (esnaf) emeklileri için taban aylıkları ise şu şekildedir: OCAK DÖNEMİ: 5.456 Türk Lirası 3 AYLIK ARTIŞ (%10,52): 6.139 Türk Lirası 6 AYLIK ARTIŞ (%19,43): 6.625 Türk Lirası EK ZAMLI (%25): 6.820 Türk Lirası EK ZAMLI (%30): 7.093 Türk Lirası Bağ-Kur (tarım) emeklileri için taban aylıkları ise şu şekildedir: OCAK DÖNEMİ: 4.336 Türk Lirası 3 AYLIK ARTIŞ (%10,52): 4.879 Türk Lirası 6 AYLIK ARTIŞ (%19,43): 5.265 Türk Lirası EK ZAMLI (%25): 5.420 Türk Lirası EK ZAMLI (%30): 5.637 Türk Lirası