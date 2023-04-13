Emeklinin yüzünü güldürecek zamlı promosyon açıklandı! Ödemeler 15 bin TL’ye dayandı! Sadece 3 gün kaldı acele edin







YALNIZCA O KOŞULU KARŞILAMAK GEREKİYOR





FİNANSBANK PROMOSYON DETAYLARINI DUYURDU







FİNANSBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞVURUSU





O banka, emekliye yönelik promosyon kampanyasında 15.000 TL'lik rekor bir tutar açıkladı. Tek koşul ise 3 yıl boyunca maaşın bankada tutulması. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri bu promosyondan yararlanabiliyor.Bankaların Nisan ayında da devam eden emekliye yönelik promosyon kampanyalarıyla SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine cazip fırsatlar sunuluyor. Tek koşul ise 3 yıl boyunca maaşlarını o bankaya taşımak. Bu şartı yerine getiren emeklilere tam 15.000 TL promosyon verilecek.Finansbank, emeklilere yönelik yeni bir promosyon fırsatı sunuyor. Maaşını Finansbank'a taşıyan emeklilere 9.500 TL'den başlayan promosyon ödemesi yapılacak. Maaş aralığına göre artan promosyon ödemeleri 15.000 TL'ye kadar çıkıyor. Başvuruların son tarihi ise 30 Nisan.Finansbank, emekli promosyonu için başvuruları en yakın şubelerinden veya mobil/internet bankacılığı uygulamalarından almaya devam ediyor. Promosyon ödemeleri tek seferde ve sadece 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında yapılıyor. Başvuru sonuçlanan emekliler, T.C. kimlik kartlarıyla birlikte ATM'den veya şubelerden promosyon ödemesini 3 gün içinde alabilirler.