Emekliye 3.300 TL ek zam! SSK, Bağkur emeklileri dikkat: O tarihten sonra emekli olanlara piyango vurdu







GENEL BAŞKAN ERGÜN İNTİBAK YASASI TEKLİFİ

2023 İNTİBAK ZAMMI







EMEKLİYE İNTİBAK YASASI NEDİR?

MAAŞ FARKININ OLUŞMA NEDENİ

Emekli maaşlarında iyileştirilmeye gidilirken 5.500 TL olan maaşlar 7.500 TL olarak güncellendi. Bununla beraber bayram ikramiyeleri ise 1.100 TL'den 2.000 TL olarak artış yapılırken TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük aylığı ve bayram ikramiyelerinin artmasını olumlu karşıladıkları açıkladı. Gündemde olan bir diğer konu intibak yasası için ise düzenlemeler devam ederken yasanın gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İntibak yasası kimler için geçerli? İşte detaylar...TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli maaşının ve bayram ikramiyelerinin artışından memnun olduklarını belirtirken diğer taleplerinin de karşılanmasını istediklerini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Mart tarihinde TÜED ziyaretinde bulunurken taleplerin 24 maddelik dosyayla sunulması üzerine incelemeler başlatıldı. Dosyada yer alan en düşük emekli maaşının ve bayram ikramiyelerin arttırılmasına kısa sürede düzenleme yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in katılımından ötürü teşekkürlerini ileten Ergün, sonraki süreç olan 2000'den sonra emekli olanlar için intibak yasasını duyurdu.2000 öncesi ve sonrası emekli olanların maaşlar arasındaki fark söz konusu bu adaletsizliğin kaldırılması için prim eşitlemesi yapılmasıyla beraber intibak talebinde bulunuldu. 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemelerinde 350 TL seviyelerinde artış yapıldı. 2000 ve sonrasında emekli olanlar SSK ve Bağkur aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla önceden emekli olanların kendilerinden fazla maaş aldıklarını iletti. İntibak yasasıyla beraber eşitsizlikler kaldırılıkren 1300 TL artış beklentisi oluştu.Eşit prim olmasına rağmen emekli olunan yıl ele alındığında maaş değerleri farklılık gösteriyor. İntibak yasası 2000 öncesi ve sonrası emekli olanların eşit maaş alacakları düzenlemeyi ele almaktadır.Karma sistem üzerinden yapılan hesaplamalarda emekli maaşında sigortalının kanunda öngörülen başlangıç noktasına bakılıyor. Katkı payı gelir tutarı ve ödeme gün sayısı aynı olurken kanunda yapılan değişikliklerle beraber sigorta başlangıcından ötürü yapılan hesaplamalarda intibak yasaları durumu dengede tutuyor.