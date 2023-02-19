Emekliye 3 grupta ek zam! O tarihte 1300 TL zam almak için bu detaylara dikkat!







ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANIYOR







Enflasyon oranlarının yavaş yavaş açıklanmasıyla birlikte gözler Temmuz ayında yapılacak zamlara çevrildi. Peki emekli maaşları enflasyon oranlarına göre ne kadar olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 30 zam sonrasında insanlar Temmuz ayında yapılacak zamları merakla araştırmaya başladı. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamlar enflasyon oranının tam anlamıyla belli olmasıyla belirlenecek ancak Ocak ayı için enflasyon oranı yüzde 6.65 olarak belirlendi. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının da belli olmasıyla birlikte Temmuz ayı zamları kesinleşecek. Yapılan yüzde 30'luk zam sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL oldu. Enflasyon oranı Ocak ayı için yüzde 6.65, üretici fiyat endeksi yüzde 4.15, yıllık enflasyon tüketici yüzde 57.68, üretici için yüzde 86.46 oldu.Yapılan ilk enflasyon açıklamalarına göre eğer yüzde 6.65 zam yapılırsa en düşük memur emeklisi maaşı 8 bin 427 TL 12 kuruş, Bağ Kur esnaf emeklisi 2000 senesi öncesi için en düşük 6 bin 498 TL 38 kuruş olacak. Memur vatandaşlara Temmuz ayında yüzde 6 zam ve enflasyon farkları yansıyacak. Enflasyon farkları senenin ilk 6 ayında yüzde 8 oranın geçip geçilmediğine göre karar verilecek. Memur ve memur emeklisi vatandaşlara Ocak ayında belirlenen oranlara göre yüzde 30 zam yapıldı. Temmuz ayında memurlar yüzde 6 toplu sözleşme artışı da alırsa şimdiki oranlarla en düşük memur maaşı 12 bin 546 TL olacak. İlk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 8'i geçerse aynı zamanda enflasyon farkı da yapılacak zamlara yansıyacak. Emekli vatandaşların beklediği intibak yasası geçmiş dönemde yapıldığı zaman 350 TL ek fark yansıtılmıştı. Eğer intibak yasası tekrar gündeme gelirse maaşlara 1.300 TL yansıma olacak. Yüzde 6 zamlı en düşük memur emekli maaşı 8 bin 375 TL 76 kuruş olacak. Çalışmayan eşler için ödenen yardımlar da 1.044.91 TL, 0-6 yaş arası çocuklar için ödenek 229.85 TL, 6 yaş üstü çocuk için ödenek 114.93 TL olacak. 2023 senesinin memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme senesi olacağı biliniyor. Ağustos ayında kararlaştırılacak olan toplu sözleşme oranlarıyla 2024 ve 2025 seneleri maaşları belli olmaya başlayacak. Önümüzdeki günlerde toplu sözleşme oranlarının belirleneceği düşünülüyor. Son zamlara göre memur maaşları şu şekilde; -Vali maaşı yüzde 6 zamla 45.028.80 TL, -Genel Müdür yüzde 6 zamla 39.110.82 TL, -Şube Müdürü lisans mezunu yüzde 6 zamla 17.888.56 TL, -Memur lise mezunu yüzde 6 zamla 12.473.02 TL -Öğretmen yüzde 6 zamla 13.844.66 TL -Polis memuru yüzde 6 zamla 18.095.26 TL -Pratisyen Hekim yüzde 6 zamla 21.032.52 TL -Uzman hekim yüzde 6 zamla 22.020.44 TL -Lisans mezunu hemşire yüzde 6 zamla 15.516.28 TL -Lisans mezunu vaiz yüzde 6 zamla 14.671.46 TL -Avukat yüzde 6 zamla 18.466.26 TL -Lise mezunu hizmetli yüzde 6 zamla 11.622.90 TL maaş alacak.