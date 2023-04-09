Emekliye ayrılmadan önce listeye bakın! Bu bankalar 10.000 TL ek ödeme yapıyor: Teklifi kaçıran bin pişman!

EYT'li emekliler için bankalar arasında yüksek promosyon yarışı devam ediyor. Bankaların sunduğu özel kampanyalar, emekli aylığına göre değişen promosyon tutarları ile dikkat çekiyor.
10.000 TL'YE KADAR PROMOSYON
Her bir bankanın promosyon tutarı, emekli maaşı seviyesine göre değişebiliyor. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olduğundan, bu seviyedeki emekli maaşı alanlar en az 9.000 TL promosyon alabilirler. Bazı bankalar ek kampanyalar da sunarak, toplam promosyon tutarını 10.000 TL'ye kadar yükseltebiliyor.
İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON ÜCRETLERİ
2023 yılı EYT'liler için oldukça önemli bir yıl. Bu yıl içerisinde banka seçimleri gerçekleştirilerek yüksek promosyonlardan faydalanmak mümkün olacak. Denizbank, EYT ile ilk kez maaş alacaklar için 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Başvurular MobilDeniz uygulaması üzerinden kabul ediliyor. QNB Finansbank da EYT'lilere özel ilk maaş talebini bankadan isteyenlere 8.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Bunun yanında Kart finans emekli kredi kartı sahipleri de yıl içerisinde kampanya dönemlerinde 1.200 TL'ye kadar indirim kazanabiliyorlar. Akbank ise EYT'lilere özel olarak 8.500 TL'ye varan promosyon teklifinde bulunuyor. Ek kampanyalarla birlikte bu rakamı daha da artırabilen Akbank, ayrıca Axess veya Wings kart sahiplerine de harcama sözüne karşılık 1.500 TL chip para kazandırıyor. Promosyon tutarları, emekli maaşı düzeyine göre farklılık gösteriyor. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olduğundan, bu seviyede olan kişiler en az 9.000 TL promosyon alabilirler. Ancak bazı bankalar ek kampanyalar da sunarak bu tutarı daha da yükseltebiliyorlar.