









2023 YILI BAYRAM İKRAMİYELERİNDE MÜJDELİ haber GELDİ!







Emekliye bayramda büyük jest! Bayramda cepler şenlenecek... Emekli bayram ikramiyesi miktarı ve tarihi belli oldu! Emekliler bu yıl çifte bayram yapacak! İster EYT'li ister EYT'siz olun herkese ödenecek. Emekliler bu bayram bayram edecek. Senede iki defa verilen bayram ikramiyeleri emekli vatandaşlara verilmektedir. Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar neticesinde bayramda ödenecek olan emekli ikramiyelerinin de rakamı arttı. İşte yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin güncel fiyatları...Her yıl iki bayram öncesinde verilen bayram ikramiyelerinde sevindirici haber geldi. Ramazan, Kurban bayramlarında verilen emekli bayram ikramiyeleri gelen zamlar sonucunda arttı. Emeklinin yüzünü güldüren fiyatlar neticesinde bayram için gün sayılmaya başlandı. İşte diğer ayrıntılar...Emeklinin yüzünü güldüren fırsatlar bu sene geldi. Geçtiğimiz sene oldukça düşük miktarda olan bayram ikramiyeleri bu sene sevindirecek. Ekonomik olarak zor günler geçiren emekliler için verilen emekli ikramiyeleri her bayramdan önce veriliyor. Ramazan Bayramı bu sene nisan ayının sonuna denk gelecek.İkramiyelerde bayramlardan 15 gün önce ödendiğine göre bu ödemeler 15 nisan ayında gerçekleştirilecek. Bu ramazan bayramı ikramiyesi olacak fakat kurban bayramı ikramiyesi başka tarihte ödenecek. Peki bu bayram ikramiyesi tutarı ne kadar oldu? 13,5 emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi tutarı 3 bin TL oldu. Yılda iki kez alınacak bu tutar sonucunda bu yıl emekliler 6 bin TL bayram ikramiyesi ödemesi alacak.