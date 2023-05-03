Milyonlarca emekli seçim öncesinde ara zam beklentisine girerken gözler Temmuz ayına çevrildi. SGK tarafından yapılacak ödemeler üzerine 1 maaş ikramiye müjdesi verildi. Emekli ikramiye ödemesi alabileceği yönünde bilgiler verilirken ATM'den para çekme şansı verildi. Milyonlarca çalışanın cebini rahatlatacak olan bu haberle beraber tüm gelişmeler haberimizin devamında... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekili seçimleri için 13 gün kalırken emeklilere ödemesi yapılacak ek ödemeler için gelişmeler yaşandı. SGK ile anlaşmalı olarak yapılan kampanyalar seçim öncesinde ortaya çıktı. Emekli maaşını taşıyan ve 3 yıllığına seçtikleri bankada kalma taahhüdü veren SSK, Bağkur ve memur emeklilerine ek ödeme imkanı verildi. Emekliye bir maaş ikramiye ödemesi yapılırken tüm şartlar ve tarihler belirlendi.
EKONOMİ
03 Mayıs 2023 - 21:00
Emekliye ek ödeme müjdesi çıktı! SSK, Bağkur, memur emeklileri dikkat: Maaşınız kadar ikramiye!
Tüm emeklileri yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. SSK, Bağkur ve memur emeklileri bu haber karşısında yüzleri güldü. Başvuru yapan herkese SGK'dan 1 maaş ikramiye ödemesi gelecek. Emeklilere verilecek ikramiye tutarları hakkında tüm detaylar...
EKONOMİ
03 Mayıs 2023 - 21:00