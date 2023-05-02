Emekliye ek zam kapıda! Emekliler Federasyonu'ndan karar çıktı: İşte yepyeni maaşlar!

Türkiye'de milyonlarca emekli için bomba gibi haberler gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla kök maaş değil en düşük aylıkların 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildiği duyuruldu. Bu haber SSK, Bağkur ve memur emeklilerini de kapsıyor. Mayıs ayı itibariyle en düşük aylıkların 8 bin 800 TL'ye kadar yükselmesi planlanıyor ve intibak zammıyla da 1300 TL'ye yakın bir artış bekleniyor. Ancak, 2000 sonrası emekli olanlar için aylık ödemeleri belirsizliğini koruyor. En düşük emekli aylığı 7500 TL olarak kabul edildi ve intibak zammı için süreç hızlandırıldı. Ayrıntıları TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün paylaştı.
TÜED BAŞKANI, BAKAN BİLGİN İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin intibak zammı ve aylık kesintileri konularında Bakan Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında, intibak zammı için Meclis onayının gerektiği belirtildi. Daha önce yapılan intibak zammı düzenlemeleriyle birlikte emekli aylıklarında 350 TL artış sağlandı. Gelecek düzenlemeyle birlikte emekli aylıklarına 1300 TL'ye kadar zam yapılması bekleniyor. TÜED Genel Başkanı Ergün, asgari emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili yapılan düzenlemeler için Bakan Bilgin'e teşekkür etti ve seçim öncesi diğer taleplerin de karşılanması gerektiğini belirtti. Bu talepler arasında, 2000 sonrası emeklilere intibak zammı da yer alıyor ve TBMM'den onay alması durumunda bu zammın kesinleşeceği ifade ediliyor.