Emekliye ilaç gibi ara zam müjdesi! O haber erken geldi! Emekli maaşlarına 1.300 TL ek zam için tarih belli oldu

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi olanlar için müjdelerin peş peşe devam ettiği iletilerek 5.500 TL ve üzerinde maaş alan emekliler için yeni haberler gelmekteyken ek zam duyurusu da bu haberleri takip etti. Bu kapsamda EYT ile birlikte emekli maaşlarında bulunan eşitsizliğin giderilmesi istenerek Mart ayında 1.300 TL ek zam iddiası gündeme bomba gibi düştü.
1.300 TL EK ZAM2023 yılı itibariyle Ocak ayında emekli aylıklarında da artış yaşandı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan enflasyon verilerine ilave olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payını açıkladı ve emekli vatandaşlara maaşlarında %30 zammı duyurdu. Bu duyurudan sonra en düşük emekli maaşına da zam gelmiş ve 5.500 lira olmuştur. Fakat aradaki zam adaletsizliğinin giderilmesi amacıyla maaşlara 1.300 TL ek zam talebi de gündemde yerini aldı.
Özellikle 2000'den sonra emekli olmuş sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışanlar maalesef ki maaş adaletsizliğiyle karşı karşıyaydı. Türkiye Emekliler Derneği'nin bu adaletsizliğin önüne geçebilmek amacıyla uzun süredir çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup ileten Türkiye Emekliler Derneği, aradaki gelir eşitsizliğinin bitirilmesi amacıyla intibak zammı talebinde bulundu. Türkiye Emekliler Derneği'nin bu talebinin ardından Mart ayında emekli maaşlarına zam geleceği bildirilerek 1.300 TL olacağı iddia edildi. Bununla birlikte bu zam henüz bir netlik kazanmadı.