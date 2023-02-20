Finans
20 Şubat 2023 - 10:45

Emekliye, kadınlara dev destek kapısı açıldı! Koşulu taşıyanlara 5.200 TL devlet yardımı yapılacak!

Emekli vatandaşların yüzlerini güldürecek ek ödemeler devam ediyor. Yapılacak destekle birlikte emeklilere 5 bin 200 TL ödeme yapılacak! Peki şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
20 Şubat 2023 - 10:45
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Emekliye, kadınlara dev destek kapısı açıldı! Koşulu taşıyanlara 5.200 TL devlet yardımı yapılacak!
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Emekli vatandaşlar internet üzerinden alabilecekleri ek ödeme tutarlarını ve şartlarını merakla araştırıyor. Peki emekli vatandaşlara verilecek 5 bin 200 TL ek ödeme şartları nedir? Kimler alabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 5 BİN 200 TL EK ÖDEME

Emekli vatandaşlar için yapılan sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Yeni gelen haberlere göre emekli vatandaşlara 5 bin 200 TL ek ödeme yapılacak. Aynı şekilde anneler için de sosyal destek ödemesi yapılacak. 



emeklilere 5 bin 200 tl ödeme

Anneler için süt parası, doğum parası, iş göremezlik desteği gibi birçok destek yapılıyor ve miktarın 5 bin 200 TL olarak belirlendiği öğrenildi. Bu kapsamda şartları taşıyan anneler 5 bin 200 TL destek ödemesinden faydalanabilecek. Doğum yardımları 5 bin 200 TL olarak hesaplara yatırılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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