Emekliye Mayıs ayı şans getirdi! Artık 7500 TL değil 8.800 TL ödenecek: Tarih belirlendi







EMEKLİ MAAŞINDAKİ İYİLEŞTİRMELER







Emekli vatandaş maaşlara yapılacak iyileştirmeleri yakından takip ederken yeni zam tutarları belli oldu. Maaşların eşitlenmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son olarak yapılan 2 bin TL zam sonrasında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Yapılacak yeni iyileştirmelerle birlikte emekli maaşlarının 8 bin 800 TL'ye yükselmesi bekleniyor. 2000 senesi sonrasında emekli olan vatandaşlar için eşitsizliğin ortadan kalkması amacıyla 1.300 TL intibak zammı ile ilgili çalışmalar sürüyor. 1.300 TL olarak planlanan intibak zammı ile ilgili Kazım Ergün açıklamalarda bulundu.Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün intibak zammı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmelerin sürdüğünü, intibak zammının geçerli olabilmesi için meclis onayından geçmesi gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz senelerde yapılan intibak zammı 350 TL olarak belirlenmişti. Ancak yeni düzenleme ile en az 1.300 TL olarak yapılması bekleniyor. Kazım Ergün görüşmeler esnasında emekli maaşlarına intibak zammı ve bayram ikramiyeleri ile ilgili taleplerin de görüşüldüğünü ve emeklilerin maaşlarında yapılacak iyileştirmelerin meclis onayından geçtikten sonra yasalaşması bekleniyor.