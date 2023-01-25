Finans
25 Ocak 2023 - 16:00

Emekliye memura ilaç gibi ödeme! Hafta sonuna kadar o ücretler hesaba yatacak! IBAN numaranıza hemen bakın

Yeni yılla beraber memur maaşlarına gelen zamların ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu olurken kanun teklifinin kabul görülmesiyle beraber zamlı maaşlar ayın 15'in hesaplara yatırılmadı. Bunun üzerine memur maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte maaş zamlarına ilişkin detaylar...

Finans
25 Ocak 2023 - 16:00
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Emekliye memura ilaç gibi ödeme! Hafta sonuna kadar o ücretler hesaba yatacak! IBAN numaranıza hemen bakın
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AKP Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların 15 Ocak 2023 tarihinde yüzde 30 zamlı olan maaşların hesaplara yatırılacağı söylense de bu durum hiçte böyle olmadı. Yasalaşmanın geç kalmasından ötürü ayında 15'inde ödemelerin yetişme imkanının olmayacağının altı çizildi.

MAAŞ FARKLARI HESAPLARDA

Maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı hakkında araştırmalar yapılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yüzde 30 zam genel kurul üzerinden onay alırken ödemelerin hesaplara yatırılması için hummalı çalışmaların başladığı bilgisi verildi. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle beraber yüzde 13,52 oranında ve ilave zamların ise 1-14 Ocak arasında 14 günlük farkların da ödenebileceği sistemlerin kamu kurumlarının kullanımına açılacağı paylaşıldı.



maaş farkları yatırıldı mı?

MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekli maaşları 1-5 arasında, SSK maaşları 17-26 arası ve Bağkur maaşları ise her ayın 25-28 arasında ödeniyor. Yeni yılla beraber yüzde 30 oranında zam yapılmasıyla beraber SSK ve Bağkur emekli aylığı ödemelerinin yetişmesi için çalışmalar yapıldığı bilgisi verildi. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğundan ötürü zamlı ödemeler ise bu tarihle beraber yatırılacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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