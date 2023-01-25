Emekliye memura ilaç gibi ödeme! Hafta sonuna kadar o ücretler hesaba yatacak! IBAN numaranıza hemen bakın

AKP Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların 15 Ocak 2023 tarihinde yüzde 30 zamlı olan maaşların hesaplara yatırılacağı söylense de bu durum hiçte böyle olmadı. Yasalaşmanın geç kalmasından ötürü ayında 15'inde ödemelerin yetişme imkanının olmayacağının altı çizildi.
Finans
25 Ocak 2023 - 16:00
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Yeni yılla beraber memur maaşlarına gelen zamların ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu olurken kanun teklifinin kabul görülmesiyle beraber zamlı maaşlar ayın 15'in hesaplara yatırılmadı. Bunun üzerine memur maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte maaş zamlarına ilişkin detaylar...
Finans
25 Ocak 2023 - 16:00