Emekliye memura ilaç gibi ödeme! Hafta sonuna kadar o ücretler hesaba yatacak! IBAN numaranıza hemen bakın







MAAŞ FARKLARI HESAPLARDA







MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

AKP Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların 15 Ocak 2023 tarihinde yüzde 30 zamlı olan maaşların hesaplara yatırılacağı söylense de bu durum hiçte böyle olmadı. Yasalaşmanın geç kalmasından ötürü ayında 15'inde ödemelerin yetişme imkanının olmayacağının altı çizildi.Maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı hakkında araştırmalar yapılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yüzde 30 zam genel kurul üzerinden onay alırken ödemelerin hesaplara yatırılması için hummalı çalışmaların başladığı bilgisi verildi. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle beraber yüzde 13,52 oranında ve ilave zamların ise 1-14 Ocak arasında 14 günlük farkların da ödenebileceği sistemlerin kamu kurumlarının kullanımına açılacağı paylaşıldı.Emekli maaşları 1-5 arasında, SSK maaşları 17-26 arası ve Bağkur maaşları ise her ayın 25-28 arasında ödeniyor. Yeni yılla beraber yüzde 30 oranında zam yapılmasıyla beraber SSK ve Bağkur emekli aylığı ödemelerinin yetişmesi için çalışmalar yapıldığı bilgisi verildi. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğundan ötürü zamlı ödemeler ise bu tarihle beraber yatırılacak.