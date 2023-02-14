Emekliye müjde! Ek ödeme onaylandı... Emekli vatandaşlar bayram edecek! Kamu bankaları emeklilere ek ödeme yapacak!

Emekli vatandaşların ek ödemeleri ile ilgili bankalarla olan ortak çalışmalar sürüyor. Peki emekli vatandaşlar hangi şartlarda ek ödeme alacak? Hangi bankalar emeklilere ek ödeme verecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİLERE EK ÖDEMELER SÜRÜYOREmekli vatandaşlar Şubat ayının sonuna kadar uygun faiz oranlarıyla ek ödemelerini alabilecek. Meclis onayından geçen duruma göre ihtiyaç kredisi çekecek emekli vatandaşların ek ödemeleri yapılacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşının üstüne kredi başvurusu yapan vatandaşlar Şubat ayının sonuna kadar ek ödemelerinden faydalanacak.
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank müşterisi olan vatandaşlar ek ödemelerden faydalanacak. İhtiyaç kredisi başvurusu yapan emekli vatandaşlar uygun faiz oranlarıyla kredi çekimi yapabilecek. Ek ödeme alabilmek için başvuruların Şubat ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor. Başvurular internet üzerinden, telefon üzerinden veya en yakın şubelere giderek yapılabilir. Kredi başvuruları kısa süre içinde onaylanmaktadır.