Emekliye müjdenin arkası kesilmiyor! O banka tamı tamına 11.000 TL ödeyecek: 4A 4B 4C emeklileri paraya doyacak! Memur ve emekli zam oranının açıklanmasının ardından promosyon ödemeleri de merak ediliyor. Bankalar promosyon ödemelerini açıkladılar bile. SSK, Bağ - Kur, Memur emeklileri ve EYT'lilerin faydalanacağı promosyon müjdesini o banka verdi. İşte detaylar...
EMEKLİ PROMOSYONU2023 yılı ile beraber bankalarda promosyon ödemelerini açıkladılar. Emekli ve memur maaşlarına yapılan % 30 luk zammın ardından yeni maaşlar ile birlikte promosyon ödemeleri de oldukça merak ediliyordu. Bankalar fiyatları yükseltti. Zamlar promosyon ödemelerine yansıdı. O banka promosyon ödemesini duyurdu. Bu ödemeden SSK, Bağ -Kur emeklinin yanında, EYT'lilerde faydalanacak. İşte ayrıntılar...
Bankaların tek tek açıkladığı promosyon ödemeleri de belli oldu. Müjdeli haber iş bankasından geldi. Zam oranlarının açıklanmasıyla beraber banka, promosyon ödemesini 11 bin TL'ye yükselttiğini söyledi. Aralık ayında en düşük promosyon miktarı 7 bin 500 TL'ydi. Görünüşe göre zamlar promosyon ödemelerine de yansımış. İş Bankası ocak ayı için, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren emekliler için 11 bin TL ödeme yapacak.