Emekliye Nisan ayı sürprizi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat: O tarihte hesabınıza para yatacak!

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ikramiyeleri için vatandaşın yüzünü güldürecek haber geldi. Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı'nda alacakları 1100 liralık ikramiyenin yanında Kurban Bayramı'nda 2 bin lira ikramiye sahibi olacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı duyuruda, Ramazan Bayramı için verilecek ikramiyelerin nisan ayında, Kurban Bayramı için verilecek ikramiyelerin haziran ayında verileceği açıklandı. Önceden olduğu gibi Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bayramdan bir hafta evvel yani nisanın ikinci haftasında ödenmesi öngörülüyor.
Yapılan son dakika açıklaması çerçevesinde, TOKİ İstanbul Nisan 2023 kurası için Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 'de bulunan projelere başvurular 31 Mart 2023 gününde sona erdi Emekli vatandaşların merakla beklediği ikramiyelerin tarihi ise açıklandı. Ramazan Bayramı için verilecek ikramiyeler nisan ayının ikinci haftasında, Kurban Bayramı için verilecek ikramiyeler ise haziran ayında ödenecek.