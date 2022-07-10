Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca hemen başvurun! Hesaplara para gelecek!

İş Bankası emekli vatandaşlara bir defaya mahsus 5 bin TL promosyon verileceğini açıkladı. Peki emekli promosyonu almak için şartlar nelerdir? İş Bankası
emekli promosyonu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İş Bankası emekli promosyon detayları
İş Bankası 2020-2023 yılları arasındaki emekli promosyon tutarını arttırdı. Buna göre ödemelere aracılık ettiği tüm emeklilerin 1 aylık tutarları üzerinden hesaplanması ve 3 yıllık peşin olarak; 1.500 TL'den düşük maaş alan emekliler için 3.500 TL, 1.500-2.500 TL emekli maaşı alan vatandaşlar 4.250 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 5 bin TL promosyon alınacak.
İş Bankası emekli promosyonu nasıl alınır
Emekli maaşınızı herhangi bir banka şubesine gitmeden İş Bankası Mobil Bankacılık, telefon şubesi ve internet şubesi üzerinden İş Bankası'na taşıyabilirsiniz. Taşıma işleminizi gerçekleştirdikten sonra promosyon için başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer emekli maaşınızı PTT ile ya da farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda bir sorun yoksa maaşınızı taşımak ve promosyon almak için bankaya gidip başvuru yapmanız a gerek yoktur. İş Bankası mobil uygulaması İş Cep üzerinden emekli maaşınızı taşıma adımları şu şekildedir; -İlk olarak İş Cep girişi yaparak başvurular kısmına girmelisiniz. Daha sonra emekli maaş işlemlerinden maaş taşıma ve talimat verme seçeneğinizi seçmelisiniz. -Daha sonra promosyon başvurunuzu yapmak için yine başvurular kısmından emekli maaş işlemleri diyerek promosyon başvurusu seçeneğini seçmelisiniz. -İnternet şubesi üzerinden emekli maaşınızı taşıyacaksanız başvuru ve ürünler seçeneğini seçip, emekli maaş işlemlerine girerek maaş taşıma ve talimat verme seçeneğini seçmelisiniz. -İnternet şubesinden promosyon başvurusu yapmak istiyorsanız yine başvuru ve ürünler kısmından emekli maaş işlemlerini seçmelisiniz. Daha sonra promosyon başvurusu seçeneğini seçmelisiniz. Aynı zamanda tüm bu işlemleri e-Devlet üzerinden banka değişiklikleri seçeneğini seçerek yapabilirsiniz. Eğer e-Devlet hesabınız bulunmuyorsa İş Cep ve internet şubesi aracılığıyla girişlerinizi yapabilirsiniz.