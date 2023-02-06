Emekliye seçim öncesi büyük kıyak! Bayram ikramiyelerine rekor zam yolda! Bu rakam emekliye iki bayram yaşatacak

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekli görülen durumlar olursa zam yapılmasının muhtemel olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerine halk heyecanla zam açıklamalarını bekler oldu. Bir zam daha yapılacağı haberleri konuşulmaya başlandı. Kimlere zam yapılacak? Konunun ayrıntıları açıklamalarda.
BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM
Emeklilere zam haberleri biraz olsun yüzleri güldürse de geçi sıkıntısı devam ediyor. Emeklilerin bayram zamanları beklediği ikramiyelerde artış olacağı da konuşulmaya başlandı. Kesin, net bir açıklama olmamasına karşı gazeteci Mehmet Çetingüleç açıkladı. İkramiyelere zam yapılacak. Seçim öncesinde hem oy kaybetmemek hem de daha fazla kişiye hitap edilmek amacıyla programlar, teşvikler, zamlar yapılıyor. Bunların bir yenisi de bayram ikramiyeleri oldu. Geçtiğimiz senelerde 1000 TL olan ikramiyelere zam yapılarak 1100 TL olarak emekli vatandaşların hesabına yatmıştı. Ancak 14 Mayısta yapılacak olan seçimler zam oranını artmasına sebep olacak. Aynı zamanda halk, gerektiği durumlarda da tekrar zam yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan güzel haber beklemeye başladı. Açıklamalara göre, asgari ücrete ve emekli maaşlarına ara zam yapılabilir. Bu ara zammın mart ayında yapılabileceği öngörülüyor.