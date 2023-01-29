Emekliye seçim öncesi jesti! Bayram ikramiyelerine için rekor zam yolda! Yeni bayram ikramiyeleri yüzde 280 zamlı olacak







EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ







Emekli vatandaşlar bayram öncesi alacakları ikramiyelerin ne kadar zamlanacağını merakla araştırıyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2018 senesinde iki dini bayram için de 1000 TL olacak şekilde ödenmeye başlanmıştı. Daha sonra 100 TL zamlanan ikramiyeler 1.100 TL olarak bayramlardan önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ancak emekliler maaş zamları sonrası bayram ikramiyelerinde de artış bekliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağını açıkladıktan sonra emekliler seçim öncesinde bayram ikramiyelerine zam haberinin gelmesi konusunda umutlandı. Edinilen bilgilere göre asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşlarına seçim öncesinde bir zam daha yapılması tahmin ediliyor. Tahminlere göre emekli bayram ikramiyesinin 2 bin- 3 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu şekilde emekliler bayram ikramiyelerine yüzde 280 zam almış oluyor. Aynı zamanda seçim öncesinde asgari ücrete yüzde 10 ve emeklilere de yüzde 10 ile 20 arasında zam yapılması bekleniyor.