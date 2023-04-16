Emekliye Temmuz zammı bam güm geliyor! O tarihten sonra emekli olanlara +1300 TL daha zam var!

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı ve buna göre 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52 olarak belirlendi. Memurlar için ise, enflasyon farkı hesabıyla 3 aylık zam oranı yüzde 10,52 oldu. Ayrıca, Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 olarak açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında bu zam oranları artacak, ancak şimdiden kesinleşmiş durumda. Böylece, Temmuz ayına kadar enflasyon sıfır çıksa bile, bu zam oranları geçerli olacak.
MEMUR ZAMLARI YÜZDE 30 OLARAK BELİRLENDİ
2000 ve sonrası emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen, 2000'den önce emekli olanlardan daha az emekli maaşı aldıklarını belirtiyor. Bu nedenle, intibak yasası ile birlikte prim eşitlemesi yapılacak ve aradaki maaş farklılığı giderilecek. Bu sayede, maaşlarda 1.300 TL'ye kadar artışlar bekleniyor. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan benzer bir düzenleme ile maaşlarda 350 TL civarında artış yaşanmıştı. Bu yeni düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak ve ekonomik refahın artmasına yardımcı olacaktır.