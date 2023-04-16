Emekliye Temmuz zammı bam güm geliyor! O tarihten sonra emekli olanlara +1300 TL daha zam var!







MEMUR ZAMLARI YÜZDE 30 OLARAK BELİRLENDİ











MEVCUT MAAŞLARA YÜZDE 12.52 ZAM





Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı ve buna göre 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52 olarak belirlendi. Memurlar için ise, enflasyon farkı hesabıyla 3 aylık zam oranı yüzde 10,52 oldu. Ayrıca, Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 olarak açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında bu zam oranları artacak, ancak şimdiden kesinleşmiş durumda. Böylece, Temmuz ayına kadar enflasyon sıfır çıksa bile, bu zam oranları geçerli olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu yıl Ocak döneminde maaşlara rekor düzeyde refah payı yansıtıldı. Normalde SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 15,40 iken memur ve memur emeklisi için yüzde 16,48 olurdu. Ancak Başkan Erdoğan, emekli ve memur zamlarını yüzde 30'a yükselttiğini açıkladı. Bu sayede SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,6, memur ve memur emeklileri de yüzde 13,52 refah payı artışı aldı. Bu gelişme, çalışanların ve emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak ve ekonomik refahın artmasına yardımcı olacaktır.2000 ve sonrası emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen, 2000'den önce emekli olanlardan daha az emekli maaşı aldıklarını belirtiyor. Bu nedenle, intibak yasası ile birlikte prim eşitlemesi yapılacak ve aradaki maaş farklılığı giderilecek. Bu sayede, maaşlarda 1.300 TL'ye kadar artışlar bekleniyor. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan benzer bir düzenleme ile maaşlarda 350 TL civarında artış yaşanmıştı. Bu yeni düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak ve ekonomik refahın artmasına yardımcı olacaktır.Temmuz 2022'de yüzde 30 artışla 4253 TL'den 5500 TL'ye yükselen asgari ücret, Ocak 2023 döneminde de zam aldı. Bu nedenle, SSK (2000 öncesi ve sonrası), BAĞ-KUR tarım emeklileri için mevcut maaşları ve 3 aylık enflasyona göre maaşları belirlendi. Mevcut maaşlarının üzerine yüzde 12.52 zamlı maaşlar da hesaplandı. Buna göre, en düşük maaş alan emeklilerin bile maaşlarında önemli bir artış yaşanacak. Bu gelişme, emeklilerin yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak ve ekonomik refahın artmasına yardımcı olacaktır.