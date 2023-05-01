Emekliyi, asgari ücretliyi bayram ettirecek zam! Yüzde 40 birden geliyor: Yeni rakam netleşti!













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na asgari ücretliler, memurlar ve emeklilere enflasyon oranının üzerinde zam ve sosyal yardım ikramiyesi sağlanması için çalışma talimatı verdi. Bakanlık, ayda 7 bin 500 liradan fazla maaş alan 6 milyon emeklinin emekli maaşlarına sosyal yardım ikramiyesi eklenmesi için çalışmalara başladı. Bu barajın altında ve üstünde emekli maaşı alanlar arasındaki fark, asgari emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılarak kapatılacak. Şu anda yaklaşık 9 milyon emekli 7 bin 500 lira ve altı alırken, altı milyon emekli bu miktarın üzerinde alıyor. Cumhurbaşkanı, seçim beyannamesinde vaat edilen asgari ücrete ek zam yapılması konusundaki tartışmayı da karara bağladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Haziran ayında açıklanan enflasyon oranına göre zam oranını belirlemek için Temmuz ayı öncesinde toplanacak. Artış, yıllık enflasyon oranı ve işverenin sosyal güvenlik primleri dahil olmak üzere çeşitli faktörleri dikkate alacaktır. Komisyon %20, %30 ve %40'lık artışları düşünüyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na göre, Temmuz ayında milyonlarca kamu sektörü çalışanı ve emeklisinin gelirini artıracak önlemler alınacak. Tedbirler, "altların yukarı çıkmasını ve üstlerin biraz daha yukarı çıkmasını" sağlayacaktır. Asgari emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttikten sonra, uzun yıllardır emekli maaşlarına zam yapmadan prim ödeyen bazı emekliler kararı eleştirdi. Önerilen önlemler, eşiğin üzerinde emekli maaşı alanlara refah ikramiyesi yoluyla ek bir artış sağlayacaktır. Bakanlık ayrıca doktorların, sağlık çalışanlarının ve akademisyenlerin maaşlarının artırılması için çalışıyor. Uzman doktorların maaşları şimdiden 58 bin liraya yükseltildi ve Temmuz ayında akademik maaşları düzenlemeye yönelik kapsamlı bir plan hayata geçirilecek. 700.000'den fazla işçi dahil olmak üzere kamu sektörü çalışanları, devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyor.