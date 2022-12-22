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22 Aralık 2022 - 13:53

Emiliano Martinez devlerin radarında...

Dünyanın dev kulüpleri Emiliano Martinez için yarışıyor.

SPOR
22 Aralık 2022 - 13:53
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Emiliano Martinez devlerin radarında...


Dünyanın dev kulüpleri Emiliano Martinez'i transfer etmek için yarışıyor. Manchester United ve Bayern Münih, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçilen Emiliano Martinez'in transferi için yarış halinde.

 



ManU, De Gea'nın sözleşme görüşmelerinin tıkanması sebebiyle; Bayern Münih ise Neuer'in sezonu kapatmasından ötürü Emiliano Martinez'i istiyor.

 

Damián Emiliano Martínez Romero veya lakabıyla Dibu, Aston Villa takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Arjantinli milli futbolcudur. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla şampiyonluk yaşamıştır. Özellikle Hollanda ve Fransa maçlarında kurtardığı penaltılarla dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu sayede hem Arjantin'i şampiyonluğa götüren en önemli faktörlerden olmuştur hem de Dünya Kupası'nda en iyi kaleci seçilme başarısı göstermiştir.

 

Arjantin'in geçtiğimiz sene kazandığı Copa America zaferinin de en önemli isimlerindendir. Yarı finalde oynanan ve penaltılara giden Kolombiya mücadelesinde, 3 penaltı kurtararak ülkesini finale taşımıştır.

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arda müldür
arda müldür
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