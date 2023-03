Emine Erdoğan, BM'den özel davet aldı! New York'ta ‘sıfır atık’ çağrısı yapacak!

DIŞ İŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU DA EŞLİK EDECEK







BM-Habitat İcra Direktörü olarak görev yapan Maimunah Mohd Sharif, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ve Türkiye halkını talihinden dolayı tebrik etmek için Türkiye'ye geldi. Şerif ayrıca Emine Erdoğan'ı BM Genel Sekreteri Guterres tarafından 30 Mart'ta düzenleneyeceği Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinin açılışına katılım göstermesi için özel bir davetiye ile çağırdı. Bu bağlamda, First Lady Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda yapılacak özel bir oturuma katılmak için New York'a gitmeye hazırlanıyor.Guterres ve Sharif ile özel bir oturumda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'de uygulanmakta olan Sıfır Atık projesini detaylandırıyor ve projenin uygulanmasının, ilişkilerinin bir parçası olarak dünyaya yayılması için çağrıda bulunacağı söyleniyor. Emine Erdoğan'a Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşlik edeceği belirtildi. New York ziyaretine hazırlık yapan Emine Erdoğan, bilinidği üzere geçtiğimiz yıl Eylül ayında BM'nin Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmede Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Bildirgesi'ne imza atmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 30 Mart tarihini Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etmişti.