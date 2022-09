Emine Erdoğan: 'Mutfak kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temaslarında kendisine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, New York Türkevi'nin teras katında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Melisa Fleming, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ve Güney Kore Devlet Başkanı eşi Kim Kun Hee başta olmak üzere, Letonya ve Ekvador gibi toplam 15 ülke liderinin eşleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Türk mutfağının tanıtım programında başbayanlar, lokum sarıp akide şekeri kesti.Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı adlı etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Mutfak, kültürel mirasın öne çıkan unsurlarından biridir. Bir ülkenin milli kimliğini, karakterini ve hatta medeniyet özünü yansıtan bir aynadır. Gastro-diplomasi ve gastro-turizm gibi kavramlar, ülkelerin, kültür ve tanıtım politikalarının ana unsuru haline geldi" ifadelerine yer verdi."Türk Mutfağı, Anadolu'daki yüzlerce yıllık serüveninde, birçok farklı medeniyetle etkileşime girmiştir. Mutfağımızın kapıları, farklı dinlerin, kültürlerin ve etnik grupların birlikte yaşama deneyimine açılır" diye devam etmekte olan Emine Erdoğan, Türkiye'nin barış ve hoşgörü niyetinin mutfak kültürünün pratiklerinden rahatça okunabileceğini belirtti. Emine Erdoğan, "Soframızda yabancının yeri, her an 'Tanrı misafiri' olarak ayrılmıştır. Emsalsiz ikram kültürümüz, misafiri baş üstünde tuttuğumuzu anlatır. Kısacası sofralarımız, cömertliğin, paylaşmanın, dayanışmanın, insan sevgisinin ve yaşam kültürümüzün özetidir” ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin, başlı başına bir gastronomi diyarı olarak dünyanın ilgisini çekmesinden büyük çok mutlu olduğunu izah eden Emine Erdoğan, Anadolu'nun UNESCO tarafından koruma altına dahil edilen birçok gastronomi unsurlarına sahip olduğuna işaret etti.Türk mutfağının şifa boyutuna dikkat çektiGünümüzde yanlış beslenmeden kaynaklı başta obezite gibi sağlık sorunları yaşandığına değinen Emine Erdoğan, "Türk mutfağının insana şifa sunan boyutu, bugün küresel sağlık sorunları için çözüm merkezi niteliğindedir" dedi."Hibrit tohumlar, GDO, bol kimyasal içeren paketli gıdalar, insanları ömür boyu mücadele ettikleri hastalıklara mahkum ediyor" diyen Erdoğan, buna bağlı olarak, dünya genelinde sağlıklı beslenme arayışlarının arttığına, insanların yerel mutfaklara ve organik ürünlere yöneldiğine dikkat çekti. Emine Erdoğan, "Bizim mutfağımızda, hem bedene benzer şekilde ruha şifa veren asırlık reçeteler var. Anadolu'da birçok tarif, hekimlerle birlikte hazırlanmıştır. Mutfağımız asırlar boyunca, bu büyük tabiat eczanesinin şifrelerini çözmekle meşgul olmuş ve ortaya emsalsiz bir bilgelik çıkmıştır” bilgisini verdi. Gastronomi konusunda, Türkiye'nin "henüz keşfedilmeyi bekleyen büyük bir mirası olduğuna" değinen Emine Erdoğan, bu zenginliğin hak ettiği gibi duyurulması için tanınmış Türk gastronomi uzmanları ve şefleriyle birlikte, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabını literatüre kazandırdıklarını belirtti. Emine Erdoğan, "Bereketli topraklarımızın hazinesine sahip çıkmak için 2017'de Ata Tohumu Projesi'ni başlattık. Yerel tohumlarımızı gen bankalarımızda saklıyoruz. Bu sayede hem sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ediyor, aynı zamanda da bio-çeşitliliği koruyoruz” diye konuştu.Dünyada son günlerde yaşanan gıda krizini örnek gösteren Emine Erdoğan, “Türk Mutfağının atıksız özelliğinin mutlaka üzerinde durulması ve yaygınlaştırılması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyanın geleceği için sürdürülebilir mutfakların hayati bir önemi var“ şeklinde konuştu. Emine Erdoğan, küresel gıda israfını önlemede “Türk mutfağının başlı başına bir çözüm merkezi olduğu çok açık“ diyerek, başbayanları Türkiye'ye davet etti.Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı etkinliğinde kürsüye davet edilen BM Genel Sekreter Yardımcısı Melisa Fleming, Emine Erdoğan'ın destek ve tavsiyeleriyle hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabına mevcut olduğunu söyleyerek, “Bence kesinlikle okunması gereken bir hazine” ifadelerine yer verdi. Türk mutfağının dünya çapında, çeşitliliği, inceliği ve besleyiciliği ile üne mevcut olduğunu belirten Fleming, Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzaladığı, “Sıfır Atık Projesi” için iyi niyet beyanına atıfta bulunarak, “İnisiyatifinizi sıfır atık için küresel bir taahhütte görmek harika. Ayrıca dünyanın sağlık ve refahının geleceği bu bireysel eylemlere bağlı“ diye konuştu. Öte yandan, Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusunda, BM'nin de desteğiyle dünya ülkelerine bir çağrı yapan iyi niyet beyanına iki günde toplam 18 devletin başbayanı imza atmış oldu.