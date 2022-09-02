EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 19:01

Emine Erdoğan, Türkiye'de engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik hizmete alınan ilk halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 19:01
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Emine Erdoğan, Türkiye'de engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı


Özel eğitime ihtiyaç sahibi 18 yaş üstü yetişkin bireyler için açılan "Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi"ni ziyaretinde Emine Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti. İlk olarak yiyecek-içecek atölyesine uğrayan Erdoğan, hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin şeflerinden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, sohbet ettiği öğrencilerin hazırladığı soğuk ayran aşı çorbasını da tattı. Buradan hafif otizm tanılı öğrencilerin spor ve fiziksel aktivitelerde bulunduğu alana gelen Erdoğan, masa tenisi oynayan öğrencileri izledi. Erdoğan, masa tenisindeki başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.



Emine Erdoğan, bundan sonra orta-ağır tanılı zihinsel engelli bireylerin tarıma ilişkin eğitim aldığı atölyeyi ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet eden Erdoğan, 22 yaşındaki Aziz Batuhan Ateş ile teraryum yaptı. Ateş ve Erdoğan, elleriyle kalp yaparak birbirlerine sevgilerini izah etti. Erdoğan ve öğrenciler, neşe içindeki sohbetlerini el sallayarak tamamladı. Diğer yandan Erdoğan, Bakan Özer ile merkezde atık malzemeler kullanılarak oluşturulan sıfır atık kütüphanesini de inceledi.

Besteledikleri "Özel Yürekler" parçasını Erdoğan için söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel eğitim müzik akademisi öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenleriyle besteledikleri "Özel Yürekler" parçasını enstrümanlar eşliğinde Emine Erdoğan için seslendirdi. Emine Erdoğan, burada görme engelli öğrenci Mert Özer'in piyano eşliğinde seslendirdiği "Neyleyim İstanbul'u" parçasını da dinledi. Erdoğan, ziyaret çerçevesinde en son özel eğitim öğrencileri, halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsü kursiyerlerince hazırlanan eserlerin sergilendiği fuaye alanına geldi. Burada Erdoğan'ı otizmli Samet Zileli, piyano çalarak karşıladı.

Yetişkin engelliler için sezonun sonuna kadar 81 ilde en az bir halk eğitim merkezi açılması hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaretin sonu itibariyle yetişkin engellilere hizmet eden merkezlerle ilgili Emine Erdoğan'a açıklama yaptı. Bakan Özer, bu yıl özellikle halk eğitim merkezlerine büyük önem verdiklerini ve her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmayla ilgili çaba içinde olduklarını söyledi. Özer, "Yaklaşık bin halk eğitim merkezimizde vatandaşlarımıza eğitim veriyoruz. Bu çerçevede 8. ayı 8 milyon vatandaşla kapattık. Bunların yaklaşık yüzde 70'i kadınlarımızdan oluşuyor. Kadınlarımızın istihdam kabiliyetlerini artırmak, ayakları üzerinde durmaları için oldukça önemli bir destek mekanizması ortaya konuldu" dedi.

Emine Erdoğan'ın özel eğitim öğrencileriyle ilgili desteklerini bildiklerini ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Özellikle yetişkin engelli kardeşlerimizin, özel eğitime ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizin eğitim alabilecekleri bir kurum yoktu. Halk eğitim merkezlerinde parçalı olarak, isteklerine bağlı olarak kurslar açılıyordu. İlk kez İstanbul, bugün burada gezdiğimiz halk eğitim merkezi, Ankara ve İzmir olmak suretiyle 3 tane sadece yetişkinlere mahsus halk eğitim merkezini kurduk. Engelli kardeşlerimizi anneleri, babaları veya refakatçileriyle birlikte, mevzuatı değiştirerek, ücretsiz şekilde taşıma, burada eğitim alma ve tekrar evlerine uğurlamayla ilgili bir mekanizmayı da düzenledik. Günde 6 saat veya duruma göre 8 saatlik eğitim alıyorlar. Ücretsiz şeklinde de yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Bakan Mahmut Özer, veliler ve öğrencilerin bundan çok memnun olduklarını belirterek, "İnşallah 2022'nin sonuna kadar 81 ilde en az bir tane olacak şekilde tüm yetişkin engelli kardeşlerimizi halk eğitim merkezleriyle buluşturmayı hedefliyoruz" izah etti.

Emine Erdoğan da Bakan Özer'e teşekkür ederek, iyi bir müjde verdiğini söyledi. Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Program çıkışında Erdoğan, engelli bireylerin aileleriyle de sohbet etti. Aileler, Erdoğan'a merkez için teşekkür etti.

Öte yandan engelli bireylerden Ali Can, Erdoğan'a bugün doğum günü olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ali Can'ın doğum günü, hep beraber doğum günü şarkısı söylenerek kutlandı.
Açılışı yapılan merkezde jimnastik salonu, resim, pastacılık, yiyecek-içecek, seramik, kuaförlük, kuyumculuk atölyeleri, kafeterya ve fuaye alanı yer almakta. Bilgisayar sınıfı, 70 kişilik çok amaçlı salonun da bulunduğu merkezde okul öncesi eğitimi için 2 ana sınıfı dersliğinde tersine kaynaştırma şeklinde eğitim de veriliyor.

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