GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 14:30

Eminevim'den çalışanlarına tam destek: Üçüncü maaş zammı açıklandı

Eminevim, Ocak ve Temmuz ayının ardından, Eylül ayında bir kez daha maaşlarda iyileştirme yapma sonucuna vardı. Çalışanların alım gücünü desteklemek amacıyla yapılan bu iyileştirme ile birlikte, Eminevim'de yıl sonundaki ücretlere kıyasla ortalama yüzde 103'lük bir artış uygulanmış oldu.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 14:30
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Eminevim'den çalışanlarına tam destek: Üçüncü maaş zammı açıklandı


Eminevim çalışanlarının maaşlarına Ocak ayında yapılan zammın ardından, Temmuz ayında da maaşlarda iyileştirmeye gidildiği ve 1 Eylül'den itibaren çalışanlara yaklaşık yüzde 28 oranında üçüncü bir zam yapıldığı duyuruldu. Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, yaptığı açıklamada; ülkemizde tasarruf finansının gelişmesi ve istikrarlı büyümesi için uzun yıllardır sektöre öncülük eden Eminevim'in köklü kültürünün ayrılmaz bir parçası olan paylaşma ve elbirliği felsefesi ile hem topluma hem tasarruf sahiplerine aynı zamanda da çalışanlarına her koşulda destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç ise sürece öncülük eden başta Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, yönetim kurulu başkan yardımcıları Büşra Üstün ve Musab Üstün olmak suretiyle tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken, “Eminevim ailesi olarak yaptığımız her işte, aldığımız her kararda, bugünkü lider konumumuza gelmemizdeki en büyük gücün kıymetli çalışanlarımız olduğu bilinciyle hareket ediyor ve çalışanlarımıza sunduğumuz imkanları sürekli geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede çalışanlarımızın alım güçlerine destek olabilmek adına, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde üçüncü bir ücret artışına gidilmesi kararlaştırılmıştır. Aylık ücretlere yaklaşık yüzde 28 oranında yansıtılacak olan bu üçüncü artış sonucunda, geçen yılın sonundaki ücretlere ortalama yüzde 103'lük bir artış uygulayarak çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir zam yapmış ve çalışanlarımızı enflasyona karşı korumuş olduk” dedi.



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