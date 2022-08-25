GÜNDEM
25 Ağustos 2022 - 18:35

Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?

İstanbul'da artan kalabalık üzerine ulaşım için çeşitli çalışmalar boy göstermektedir. Eminönü - Alibeyköy tramvay hattı için çalışmaların başlaması üzerine vatandaşlar tramvayın ne zaman hizmete açılacağı ve son durumun ne olduğu merak konusu oldu. İstanbul Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

GÜNDEM
25 Ağustos 2022 - 18:35
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Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?


İstanbul'da Eminönü - Alibeyköy tramvayı için çalışmaların başlaması üzerine 114 bin yolcu kapasiteli olacak şekilde tasarlanan ulaşım kolaylığı için zamanın daraldığı belli oldu. Eyüpsultan - Alibeyköy tramvayıyla beraber 35 dakika da ulaşımın gerçekleşmesi üzerine uzun süre devam edeceği belirlenen Eminönü-Alibeyköy travmasının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 14 istasyondan oluşacak olan yeni ulaşım ağı için kollar sıvandı.

Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı istasyonları

1- Eminönü



2- Küçükpazar

3- Cibali

4- Fener

5- Balat

6- Ayvansaray

7- Feshane

8- Eyüp-Teleferik

9- Eyüp Devlet Hastanesi

10- Silahtarağa İstasyonu

11- Sakarya Mahallesi

12- Alibeyköy Merkez

13- Alibeyköy Metro

eminönü - alibeyköt tramvayı

Entegrasyonun olacağı istasyonlar

1. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu’nda,

2. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu

3. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu

4. Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu

5. Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu

6. Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu

7. Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu

8. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu

9. Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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