Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?







Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı istasyonları







Entegrasyonun olacağı istasyonlar

İstanbul'da Eminönü - Alibeyköy tramvayı için çalışmaların başlaması üzerine 114 bin yolcu kapasiteli olacak şekilde tasarlanan ulaşım kolaylığı için zamanın daraldığı belli oldu. Eyüpsultan - Alibeyköy tramvayıyla beraber 35 dakika da ulaşımın gerçekleşmesi üzerine uzun süre devam edeceği belirlenen Eminönü-Alibeyköy travmasının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 14 istasyondan oluşacak olan yeni ulaşım ağı için kollar sıvandı.1- Eminönü2- Küçükpazar 3- Cibali 4- Fener 5- Balat 6- Ayvansaray 7- Feshane 8- Eyüp-Teleferik 9- Eyüp Devlet Hastanesi 10- Silahtarağa İstasyonu 11- Sakarya Mahallesi 12- Alibeyköy Merkez 13- Alibeyköy Metro1. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu’nda, 2. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu 3. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu 4. Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu 5. Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu 6. Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu 7. Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu 8. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu 9. Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu