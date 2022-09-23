YAŞAM
23 Eylül 2022 - 17:40

Eminönü'nde bulunan simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı

Eminönü'nde yer alan İstanbul'un simgelerinden simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı. Çalınan bronz simitlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 17:40
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Eminönü’nde bulunan simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı


Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan Eminönü Yeni Camii Meydanı'nda yer alan simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı. Eminönü'nün simgelerinden bir tanesi olan simitçi heykelinin tepsisinde yer alan simitlerin ne zaman çalındığıyla ilgili net bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Eminönü'ne gezmek amacıyla gelen vatandaşlar da bronz simitlerin çalınmasına tepki gösterdi.

"Gelse ben ona simit parası verirdim''



Ailesiyle Eminönü'ne gezmeye gelen Ertuğrul Baltacı, "Vallahi ne diyeyim? Bizim milletin saçmalığı. Buradaki simit de çalınırsa bilmiyorum artık. Bir şey diyemiyorum. Ayıp yani, şuradaki simit çalınır mı? Gelse ben ona simit parası verirdim. Çalmaları hiç hoş bir şey değil. Belediyemiz ne güzel buraya iyi bir şey yapmış, çalınması hiç güzel bir şey değil. Bunu şiddetle kınıyorum'' dedi.

Batuhan Altınbaş
 

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Haber Editörü
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