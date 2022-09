Emirates uçuşlarında nadir bulunan şampanya servisi! Lüks şampanya firması ile anlaşma yapıldı! Nadir bulunan şampanya servis edilecek

Şarap'ın adı nereden geliyor?







Lüks bir şampanya firması olan Dom Pérignon’u uçak yolculuğu esnasından sunmak için havayolu şirketi olan Emirates ile anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre First Class yolcuları için ekim ayı bitimine kadar geçerli olan belirli seferlerde özel bir şarap mahsülü olan Dom Pérignon Plénitnude 2 yolculara ikram edilmeye başlanacak.Dom Pierre Pérignon 17. yüzyılda yaşamış olan bir rahip. Bu rahip "dünyanın en iyi şarabı"nı yaratma tutkusu ile çalışmalar yapmaktaydı. Rahibin çalışmalarının devamı olarak hala , , Dom Pérignon mashulü şaraplar mevcut arazide üretilen üzümlerin en iyileri kullanılarak yapılmaktadır. Her mahsül kendine özgü bir kimlik ve özellik taşır. Her biri eşsiz mahsüllerdir. Buna yön veren ise mahsülün ne yönde geliştiğidir. Şarap mahzeni ustası Vincent Chaperon bu zaman dilimlerini ifade etmek için ‘plénitudes’ kelimesini kullanır. Plénitude 2 ise evrim yoluyla gelişmiş olan aromaların 2. aşaması anlamına gelmektedir. Mahzenlerde neredeyse 15 yıl süren bir olgunlaşma ve bunun ardından da Dom Pérignon Plénitude 2 için daha uzun daha yoğun vbe daha derin bir ömür ve ayrıcalıklı bir tat beklenmektedir.