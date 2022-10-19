SPOR
19 Ekim 2022 - 00:09

Emirhan İlkhan, İtalya'da umduğunu bulamadı!

Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transferiyle büyük ses getiren Emirhan İlkhan yeni takımında henüz umduğunu bulamadı.

SPOR
19 Ekim 2022 - 00:09
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Emirhan İlkhan, İtalya'da umduğunu bulamadı!


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta alt yapıda yetişmesinin ardından A takıma yükselmeyi başaran Emirhan İlkhan, sergilediği performansla büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı.

Emirhan İlkhan, siyah beyazlılarda A takım formasıyla toplamda 12 karşılaşmada süre alırken 1 gollük bir katkı sağlamıştı. Ayrıca 18 yaşındaki futbolcusu Süper Kupa kazanmayı da başarmıştı.



Emirhan İlkhan Beşiktaş

İtalya'ya attığı imza herkesi şaşırtmıştı

İtala Serie A ekibi Torino'ya sezon başında 4.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Emirhan İlkhan'ın nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.

Genç yıldız bu zamana dek İtalya'da toplam 3 karşılaşmada süre alırken bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamamıştı.

Emirhan İlkhan'ın Toribno'ya imza attığı için pişman olduğu öğrenilirken, yakın çevresine Avrupa'ya transferinde erken davrandığını söylediği iddia edildi.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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