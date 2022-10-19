Emirhan İlkhan, İtalya'da umduğunu bulamadı!













İtalya'ya attığı imza herkesi şaşırtmıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta alt yapıda yetişmesinin ardından A takıma yükselmeyi başaran Emirhan İlkhan, sergilediği performansla büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı.Emirhan İlkhan, siyah beyazlılarda A takım formasıyla toplamda 12 karşılaşmada süre alırken 1 gollük bir katkı sağlamıştı. Ayrıca 18 yaşındaki futbolcusu Süper Kupa kazanmayı da başarmıştı.İtala Serie A ekibi Torino'ya sezon başında 4.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Emirhan İlkhan'ın nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti. Genç yıldız bu zamana dek İtalya'da toplam 3 karşılaşmada süre alırken bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamamıştı. Emirhan İlkhan'ın Toribno'ya imza attığı için pişman olduğu öğrenilirken, yakın çevresine Avrupa'ya transferinde erken davrandığını söylediği iddia edildi.