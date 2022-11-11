Emlak balonu patladı: Konut fiyatları yüzbinlerce lira birden düştü!







Konut fiyatları düşüyor







Fiyat artışı durdu

Yabancı müşterilerin konut talebi yoğun

Emlak sektöründe uzun süredir fiyat artışları yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş yüksek enflasyon ve artan maliyetlerle birlikte yükselen konut fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Hükümet tarafından sosyal konut projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte satılık ve kiralık daire fiyatlarındaki artış durdu.Konut fiyatları son dönemde ulaşılamaz seviyelere geldi. Hem satılık hem kiralık konutlarda yaşanan fiyat artışı vatandaşın belini bükmeye ve barınma sorununa yol açtı. Hükümet duruma el atarak önce kira artış oranını Temmuz 2023’e kadar yüzde 25’e sabitledi ardından da TOKİ konut projesini devreye soktu.Kira artış oranı fiyatları düşürmek yerine artırırken, TOKİ sosyal konut projesi konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi başardı. Konuya ilişkin konuşan emlakçılar, kiralık dairelere talebin arttığını ancak satılıklara azaldığını belirtti. Şu anda kiralık daire fiyatlarının yüksek tutarlarda sabit kaldığını söylerken, ilerleyen dönemlerde satılık konut fiyatlarının da düşmesiyle sabitleneceğini öngörüyor. Projede kura çekiminin başlamasıyla satılık daire fiyatlarında gerileme yaşanıyor. 3 milyon liraya satışa konulan daireler, alıcı bulamayınca fiyatı 2 milyon 700 bin liraya kadar düşürdü.Kasım ayı itibarıyla kiralık dairelere hala yoğun bir talep olduğunu dile getiren emlakçılar, kiralıklarda fiyatların sabit kaldığını ve fiyat artışlarının durduğunu ifade ediyor. TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların hazır konutlara ilgisinin azaldığı ve bunun da fiyat artışını durduğu söyleniyor. İstanbul Bahçelievler bölgesinde ortalama kira ücreti 5 bin ila 7 bin lira arasında seyrederken satılık konut ilanlarında fiyat düşüşleri meydana geliyor. Yüksek fiyatla ilan koyanlar evlerine alıcı bulamayınca çareyi fiyatı aşağı çekmekte buluyor.Azerbaycan, Suriye, İran ve Bangladeş gibi ülkelerden gelenlerin kiralık dairelere yoğun ilgisi olduğunu söyleyen emlakçılar, son aylarda Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle birçok kişinin de Türkiye’ye geldiğinin altını çiziyor. Rusya ve Ukrayna’dan gelen turistler, güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye yerleşerek ev kiralıyor ya da satın alıyor. Sosyal konut projesi kurasının tamamlanmasıyla birlikte ise 2023 yılından itibaren konut fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.