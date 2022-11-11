Emlak balonu patladı: Konut fiyatları yüzbinlerce lira birden düştü!

Emlak sektöründe uzun süredir fiyat artışları yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş yüksek enflasyon ve artan maliyetlerle birlikte yükselen konut fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Hükümet tarafından sosyal konut projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte satılık ve kiralık daire fiyatlarındaki artış durdu.
Konut fiyatları düşüyorKonut fiyatları son dönemde ulaşılamaz seviyelere geldi. Hem satılık hem kiralık konutlarda yaşanan fiyat artışı vatandaşın belini bükmeye ve barınma sorununa yol açtı. Hükümet duruma el atarak önce kira artış oranını Temmuz 2023’e kadar yüzde 25’e sabitledi ardından da TOKİ konut projesini devreye soktu.
Kira artış oranı fiyatları düşürmek yerine artırırken, TOKİ sosyal konut projesi konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi başardı. Konuya ilişkin konuşan emlakçılar, kiralık dairelere talebin arttığını ancak satılıklara azaldığını belirtti. Şu anda kiralık daire fiyatlarının yüksek tutarlarda sabit kaldığını söylerken, ilerleyen dönemlerde satılık konut fiyatlarının da düşmesiyle sabitleneceğini öngörüyor. Projede kura çekiminin başlamasıyla satılık daire fiyatlarında gerileme yaşanıyor. 3 milyon liraya satışa konulan daireler, alıcı bulamayınca fiyatı 2 milyon 700 bin liraya kadar düşürdü.