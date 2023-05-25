Emlak vergisinde yeni düzenleme: Evi olan emeklilere müjde! O şartlara uyan evlerden vergi alınmayacak!







OLANAKTAN YARARLANMA ŞARTLARI







Bumin Doğrusöz'ün "Emeklilerde Sıfır Oranlı Emlak Vergisi" başlıklı yazısında, emlak vergisiyle ilgili bir konuya değinilmektedir. Emlak Vergisi Kanunu'na göre, sosyal güvenlik kurumlarından sadece emekli aylığı alanların, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenlerine ait vergi oranı sıfıra kadar indirilebilmektedir. Ancak başka geliri olanlar, ticari faaliyetlerle uğraşanlar, kira geliri elde edenler ve sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar bu avantajdan yararlanamamaktadır. Gelirin sadece sosyal güvenlik aylığından oluşması koşuluyla, emekliler birikimlerini değişik şekillerde değerlendirebilirler. Maliye Bakanlığı, menkul sermaye iradı gelirleri 70 bin lirayı geçmeyen emeklilerin bu gelirlerinin vergiden muaf tutulacağını belirtmiştir.Söz konusu olanaktan yararlanmak isteyenlerin, tek meskende oturmak zorunda olmadıkları ifade edilmektedir. Örneğin, meskenini ailesine tahsis eden veya kirada oturan bir emekli de bu avantajdan faydalanabilir. Ancak emeklinin başka geliri olması durumunda, bu koşulu ihlal ettiği için söz konusu olanaktan yararlanamayacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, emekli aylığı alanların tek meskene hisseli olarak sahip olmaları durumunda da hisseleri için sıfır oranlı vergi avantajından yararlanabilecekleri belirtilmektedir. Yazıda, tek mesken koşulunun başka taşınmaza sahip olunmaması anlamına gelmediği vurgulanmaktadır. Ayrıca, yazlık ev, devre mülk, bağ veya yayla evleri gibi dönemsel olarak kullanılan meskenlerin bu avantajdan yararlanamayacağı, ancak bu taşınmazlarda sürekli oturulması durumunda yine de sıfır vergi imkanından faydalanılabileceği ifade edilmektedir. Yazıda belirtilene göre, bu avantajdan yararlanmak için kat mülkiyeti tesis edilmiş bir binaya sahip olma şartı aranmamaktadır. Ancak intifa hakkı tesis edilen binalarda, hak malikten intifa hakkı sahibine geçmektedir. Son olarak, emeklilerin ilgili belediyeye taahhütname vererek koşulları taşıdıklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Koşulların ortadan kalkması durumunda, durumun belediyeye bildirilmesi gerekmektedir. Bu yazıda, emeklilerin sıfır oranlı emlak vergisi avantajından nasıl yararlanabilecekleri ve bu avantajın hangi koşulları taşıdığını açıklamaktadır. Ancak yazıda belirtilen bilgilerin güncelliğini korumak için ilgili kanun ve yönetmeliklere başvurmanız önemlidir.