Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı







EMLAK VERGİ BORCU NASIL ÖDENİR?







EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Her yıl iki taksit üzerinden ödemesi gerçekleştirilen emlak vergilerinin borcu Gelir İdare Başkanlığı tarafından belirlenir ve tarihleri de yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir. İki taksit ile ödemek istemeyen vatandaşlar tek bir seferde de borç ödeme işlemini yerine getirebilir. Peki, emlak vergi borcu nasıl ve nereye ödenir? İşte detaylar...-Mülkün bağlı olunduğu belediyenin internet sayfasından borç ödeme işlemleri gerçekleşebilir.-Bağlı olduğunuz belediyenin internet aracılığı bulunmuyorsa Gelir İdare Başkanlığının internet sayfası devreye girer -Yukarıda belirtilen tüm sitelere e-devlet aracılığıyla bağlantı yapmak mümkündür. -Aynı zamanda belediyenin iletişim bilgileri üzerinden de ulaşım sağlamak oldukça kolaydır.Emlak vergisini yalnızca ev ve işyeri sahipleri ödemez aynı zamanda arsa sahiplerinin de emlak vergisi ödemesi gerekir. Arazinin bulunduğu yere bağlı belediyeler veya Gelir İdare Başkanlığı aracılığıyla emlak vergisi borçları öğrenilebilir. E-devlet üzerinden emlak vergisi borcunu öğrenmek isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adres üzerinden ulaşabilir.