EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 10:59

Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı

Gayrimenkul sahiplerinin ödemekle mükellef olduğu emlak vergisi internet üzerinden sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Emlak vergisi borcu nereden ve nasıl öğrenilir? Emlak vergisini kimler öder? İşte detaylar...

EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 10:59
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Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı


Her yıl iki taksit üzerinden ödemesi gerçekleştirilen emlak vergilerinin borcu Gelir İdare Başkanlığı tarafından belirlenir ve tarihleri de yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir. İki taksit ile ödemek istemeyen vatandaşlar tek bir seferde de borç ödeme işlemini yerine getirebilir. Peki, emlak vergi borcu nasıl ve nereye ödenir? İşte detaylar...

EMLAK VERGİ BORCU NASIL ÖDENİR?

-Mülkün bağlı olunduğu belediyenin internet sayfasından borç ödeme işlemleri gerçekleşebilir.



-Bağlı olduğunuz belediyenin internet aracılığı bulunmuyorsa Gelir İdare Başkanlığının internet sayfası devreye girer

-Yukarıda belirtilen tüm sitelere e-devlet aracılığıyla bağlantı yapmak mümkündür.

-Aynı zamanda belediyenin iletişim bilgileri üzerinden de ulaşım sağlamak oldukça kolaydır.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Emlak vergisini yalnızca ev ve işyeri sahipleri ödemez aynı zamanda arsa sahiplerinin de emlak vergisi ödemesi gerekir. Arazinin bulunduğu yere bağlı belediyeler veya Gelir İdare Başkanlığı aracılığıyla emlak vergisi borçları öğrenilebilir. E-devlet üzerinden emlak vergisi borcunu öğrenmek isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adres üzerinden ulaşabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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