Emmy Ödüllü ünlü oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti!

ABD'li ünlü Emmy Ödüllü oyuncusu Anne Heche hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun ölüm haberini ise arkadaşı Nancy Davis paylaştı. Bir süre önce trafik kazası geçiren Anne Heche (53) apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Heche'nin sağlık durumundaki ciddiyet nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan ünlü oyuncu yoğun bakımda entübe edilmişti.
Yaşam destek ünitesine bağlı olan Heche'nin yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi ise Heche'nin arkadaşı Nancy Davis duyurdu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Davis, paylaşımında, cenneti yeni bir melek kazandığını ve onu çok özleyeceğini söyledi.
"Anne Heche'nin organları bağışlanacak"
Anne Heche kimdir?Ohio'da dünyaya gelen Anne Heche, lise eğitimini tamamladıktan sonra 1987 yılında Another World isimli bir pembe dizide birisi iyi birisi de kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırmıştı. Bu rolüyle büyük beğeni toplayan Heche, 1989'da Soap Opera Digest dergisi tarafından verilen Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. 1991'de gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazanan Anne Heche, ilk sinema filmini de 1993 yılında oynadı.
1998 yılında 6 gün 7 gece filminde rol alan ve orada Robin Monroe karajterine hayat veren Anne Heche, 2000 ve 2001 yıllarında 3 ayrı film yönetmenliğini üstlendi.