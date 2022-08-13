DÜNYA
13 Ağustos 2022 - 15:18

Emmy Ödüllü ünlü oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti!

ABD'nin ünlü oyuncularından Anne Heche, geçirdiği trafik kazasından kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Heche'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

DÜNYA
13 Ağustos 2022 - 15:18
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Emmy Ödüllü ünlü oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti!


ABD'li ünlü Emmy Ödüllü oyuncusu Anne Heche hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun ölüm haberini ise arkadaşı Nancy Davis paylaştı.

Bir süre önce trafik kazası geçiren Anne Heche (53) apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Heche'nin sağlık durumundaki ciddiyet nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan ünlü oyuncu yoğun bakımda entübe edilmişti.



Anne Heche hayatını kaybetti

Yaşam destek ünitesine bağlı olan Heche'nin yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi ise Heche'nin arkadaşı Nancy Davis duyurdu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım  yapan Davis, paylaşımında, cenneti yeni bir melek kazandığını ve onu çok özleyeceğini söyledi. 

"Anne Heche'nin organları bağışlanacak"

Anne Heche hayatını kaybetti

Anne Heche'nin ailesi, ünlü oyuncunun daha öncesinden organlarını bağışlama işlemi yaptığını ve bu istediğinin de yerine getirileceğini açıkladı. Anne Heche'nin ailesi, oyuncunun hastanede olduğu süreç içerisinde yaptıkları basın açıklamasında kendisinin ağır bir anoksik beyin hasarı yaşadığını ve komada yaşam savaşı veren Heche'nin hayatta kalma şansının ise çok düşük olduğunu söylemişlerdi.

Anne Heche kimdir?

Ohio'da dünyaya gelen Anne Heche, lise eğitimini tamamladıktan sonra 1987 yılında Another World isimli bir pembe dizide birisi iyi birisi de kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırmıştı. Bu rolüyle büyük beğeni toplayan Heche, 1989'da Soap Opera Digest dergisi tarafından verilen Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. 1991'de gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazanan Anne Heche, ilk sinema filmini de 1993 yılında oynadı.

Anne Heche hayatını kaybetti

1998 yılında 6 gün 7 gece filminde rol alan ve orada Robin Monroe karajterine hayat veren Anne Heche, 2000 ve 2001 yıllarında 3 ayrı film yönetmenliğini üstlendi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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