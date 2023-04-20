Emniyet Genel Müdürlüğü bu branşlardan alım yapacak! Şartlar duyuruldu: Yüksek maaş verilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi (1), Öğretim Görevlisi (1) ve Araştırma Görevlisi (3) unvanlarında toplamda 5 öğretim elemanı kadrosunda alımlar gerçekleştirecek.
ADAY ŞARTLARI AÇIKLANDI
Adaylarda aranan koşullar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre belirtilen şartları taşıma gerekliliğini içermektedir. Ayrıca güvenlik soruşturmasında herhangi bir engel teşkil edecek bir durumun bulunmaması aranmaktadır. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmamış olması da bir diğer şarttır. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarını taşıma ve sağlık raporu ile bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen kriterleri sağlamak da önemli bir koşuldur. Öğretim Elemanı alımlarında bu kriterlere uymaları gerekmektedir. Tüm bu koşulları sağlayan adaylar, başvuru sürecine devam edebilir ve Emniyet Teşkilatı için aranan şartları yerine getirdiğini belgeleyerek başvurularını tamamlayabilirler. Bu koşullara dikkat ederek başvuru sürecini takip etmek, adayların Emniyet Teşkilatı için uygunluklarını belirlemek açısından önemlidir.