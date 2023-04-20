Emniyet Genel Müdürlüğü bu branşlardan alım yapacak! Şartlar duyuruldu: Yüksek maaş verilecek







ADAY ŞARTLARI AÇIKLANDI







BAŞVURU YERİ VE ZAMANI AÇIKLANDI! SON GÜN 7 MAYIS

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi (1), Öğretim Görevlisi (1) ve Araştırma Görevlisi (3) unvanlarında toplamda 5 öğretim elemanı kadrosunda alımlar gerçekleştirecek.Adaylarda aranan koşullar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre belirtilen şartları taşıma gerekliliğini içermektedir. Ayrıca güvenlik soruşturmasında herhangi bir engel teşkil edecek bir durumun bulunmaması aranmaktadır. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmamış olması da bir diğer şarttır. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarını taşıma ve sağlık raporu ile bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen kriterleri sağlamak da önemli bir koşuldur. Öğretim Elemanı alımlarında bu kriterlere uymaları gerekmektedir. Tüm bu koşulları sağlayan adaylar, başvuru sürecine devam edebilir ve Emniyet Teşkilatı için aranan şartları yerine getirdiğini belgeleyerek başvurularını tamamlayabilirler. Bu koşullara dikkat ederek başvuru sürecini takip etmek, adayların Emniyet Teşkilatı için uygunluklarını belirlemek açısından önemlidir.Adaylar, başvurularını talep edilen alan ve unvanı açıkça belirterek yapmalıdır ve bu husus değerlendirmede dikkate alınacaktır. Başvurular, ilan edilen kadrolardan sadece bir (1) kadroya yapılabilir. Başvurular, 19.04.2023 - 07.05.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Başvuruların son başvuru tarihi olan 07.05.2023 tarihi saat 17:00'den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurularda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır. Başvuru sırasında görevli personel tarafından adayların sundukları belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecektir. Başvuruların eksiksiz ve doğru belgelerle yapılması önemlidir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyebilir. Başvuru sürecinin belirtilen tarihler arasında ve gereken belgelerle tamamlanması, adayların başvurularının kabul edilme şartını taşımaktadır. Adaylar, başvuru sürecinde belirtilen tarihleri ve şartları dikkate alarak başvurularını yapmalı ve gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını tamamlayarak Emniyet Teşkilatı için uygunluklarını belgeleyebilirler.