Emniyet Genel Müdürlüğü taze kan arayışına girdi! 2023 EGM polis alımı başlıyor: Toplam 10 bin yeni polis alınacak!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir dizi bakanlık ve kuruluş için 10 bin 24 kadro ihdası oluşturuldu. "Cumhurbaşkanı Kararnamesi bazı kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkarılan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşra teşkilatında uyuşturucu suçlarıyla mücadele 1 başkan yardımcısı, narkotik suçlarla mücadele başkanı olarak 1, narkotik suçlarla mücadele başkan yardımcısı olarak 3, 1000 polis memuru ve EGM taşra teşkilatına 9000 polis memuru alımı gerçekleştirilecek.