KAMU PERSONELİ
28 Ocak 2023 - 14:21

Emniyet Genel Müdürlüğü taze kan arayışına girdi! 2023 EGM polis alımı başlıyor: Toplam 10 bin yeni polis alınacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) yeni polis memurlarının alınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir dizi bakanlık ve kuruluş için 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirilirken EGM'ye 10 bin kişilik bir polis birliği kadrosunun açıldığı aktarıldı. Gelen bu haberin sonrasında gözler başvuru süreciyle birlikte başvuru tarihlerine ve şartlarına çevrildi. Peki 2023 EGM polis alımı için başvuru ne zaman yapılacak? 10.000 polis memuru için istenen şartlar nelerdir? İşte, EGM 2023 polis alım başvurularında kadrom dağılımı ve şartlar..

KAMU PERSONELİ
28 Ocak 2023 - 14:21
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Emniyet Genel Müdürlüğü taze kan arayışına girdi! 2023 EGM polis alımı başlıyor: Toplam 10 bin yeni polis alınacak!


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir dizi bakanlık ve kuruluş için 10 bin 24 kadro ihdası oluşturuldu. "Cumhurbaşkanı Kararnamesi bazı kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 EGM 10 bin polis alımı



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkarılan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşra teşkilatında uyuşturucu suçlarıyla mücadele 1 başkan yardımcısı, narkotik suçlarla mücadele başkanı olarak 1, narkotik suçlarla mücadele başkan yardımcısı olarak 3, 1000 polis memuru ve EGM taşra teşkilatına 9000 polis memuru alımı gerçekleştirilecek.

2023 EGM 10 bin polis alımı

2023 EGM POLİS ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10.000 polis memuru alımı kararının açıklanmasının ardından adaylar alım başvuruları hakkında bilgileri sorgulamaya başladılar. Konuyla ilgili detaylı açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ve önümüzdeki günlerde başvuru tarihi de netleşmiş olacak.

2023 EGM 10 bin polis alımı

POLİS ALIMLARI NASIL YAPILIR?

KPSS puanı alan polis adayları sözlü ve fiziki olmak üzere iki ayrı aşamaya tabii tutulur. Bu aşamaları geçen adaylar 6 aylık POMEM eğitim kursuna başlayacaklardır. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylar atanır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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