Emniyet Genel Müdürlüğü taze kan arayışına girdi! 2023 EGM polis alımı başlıyor: Toplam 10 bin yeni polis alınacak!













2023 EGM POLİS ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

POLİS ALIMLARI NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir dizi bakanlık ve kuruluş için 10 bin 24 kadro ihdası oluşturuldu. "Cumhurbaşkanı Kararnamesi bazı kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı" Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkarılan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşra teşkilatında uyuşturucu suçlarıyla mücadele 1 başkan yardımcısı, narkotik suçlarla mücadele başkanı olarak 1, narkotik suçlarla mücadele başkan yardımcısı olarak 3, 1000 polis memuru ve EGM taşra teşkilatına 9000 polis memuru alımı gerçekleştirilecek.10.000 polis memuru alımı kararının açıklanmasının ardından adaylar alım başvuruları hakkında bilgileri sorgulamaya başladılar. Konuyla ilgili detaylı açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ve önümüzdeki günlerde başvuru tarihi de netleşmiş olacak.KPSS puanı alan polis adayları sözlü ve fiziki olmak üzere iki ayrı aşamaya tabii tutulur. Bu aşamaları geçen adaylar 6 aylık POMEM eğitim kursuna başlayacaklardır. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylar atanır.