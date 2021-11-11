GÜNDEM
11 Kasım 2021 - 16:40
Güncelleme: 11 Kasım 2021 - 16:40

Emniyet'in 'görüntü kaydı' genelgesi Danıştay'dan veto yedi!

Görev başında olan polislerin görüntülerinin kaydedilmesinin önüne geçebilmek adına hazırlanan emniyetin genelgesi Danıştay'dan geri döndü. Verilen kararda hak ve hürriyetlerin sadece kanunla sınırlanabileceği belirtildi.

GÜNDEM
11 Kasım 2021 - 16:40
Güncelleme: 11 Kasım 2021 - 16:40
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Emniyet'in 'görüntü kaydı' genelgesi Danıştay'dan veto yedi!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevi başında olan polislerin görüntülerinin kaydedilmesinin önüne geçebilmek için hazırladığı genelde Danıştay 10. Dairesi tarafından değerlendirmeye alındı. Genelgeyle ilgili incelemesini tamamlayan Danıştay, görevdeki polislerin görüntülerinin kaydedilmesini engelleyen 'Emniyet genelgesi'nde yürütmeyi durdurma kararı aldı. 




27 Nisan tarihinde yayımlanan genelgede, görev sırasında polis ve memurların görüntülerini kayıt altına alan kişiler hakkında adli işlem yapılması belirtilirken, gerekçe olarak ise izinsiz olarak yapılan kayıtların 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi' gösterildi.

CHP ile birlikte bazı sivil toplum kuruluşları söz konusu genelgenin hukuka aykırı olarak hazırlandığını öne sürerek genelgenin iptalini istemek için Danıştay'a dava açtı.

DANIŞTAY'DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Danıştay 10. Dairesi tarafında incelemeye alınan iptal davasında emniyetin hazırladığı genelgenin haberleşme hürriyeti ile birlikte basın hürriyetini kısıtlan nitelikte olduğunu belirtilirken Danıştay'ın verdiği kararda temel hak ve hürriyetlerin sadece kanunla sınırlandırılabileceği vurgulanarak yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle hükmetti.



 
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