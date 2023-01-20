DÜNYA
20 Ocak 2023 - 12:19

Emniyet kemeri ihlali yapan Birleşik Krallık Başbakanı Sunak, İngiliz halkından özür diledi!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın hareket halindeki bir arabada video çekmek istedi. Videoda emniyet kemeri ihlali yapan Sunak'ın bu hareketi sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Olayla ilgili soruşturma başladığında Sunak, görüntülerden dolayın İngiliz halkından özür diledi.

DÜNYA
20 Ocak 2023 - 12:19
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Emniyet kemeri ihlali yapan Birleşik Krallık Başbakanı Sunak, İngiliz halkından özür diledi!


İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın arabada video çekme kararı günün normu haline geldi. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Sunak hakkında soruşturma açılınca Sunak, yaptığı hatadan dolayı özür dilemek zorunda kaldı.

BAŞBAKAN SUMAK'TAN ÖZÜR MESAJI

Emniyet kemeri ihlali yapan Birleşik Krallık Başbakanı Sunak, İngiliz halkından özür diledi

Başbakanlık Sözcüsü Jamie Davies, Sunak'ın İngiltere'nin Kuzeybatısını ziyareti sırasında resmi bir hükümet aracının arka koltuğundan çekilen bir videonun Instagram'da yayınlanmasına yönelik eleştirilerin ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Sunak'ın "seyahat ederken emniyet kemeri takmamanın bir hata olduğunu kabul ettiğini ve özür dilediğini" söyleyen Davies, herkesin araçlarda emniyet kemerlerini takmasının gerekli olduğuna inandığını ifade etti.



Öte yandan Lancashire Polisi, görüntülerle ilgili "soruşturma başlatıldığını" söyledi. Birleşik Krallık'ta emniyet kemeri ihlalinin cezasının 500 Euroya (620 dolar) kadar çıkabiliyor.

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