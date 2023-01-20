Emniyet kemeri ihlali yapan Birleşik Krallık Başbakanı Sunak, İngiliz halkından özür diledi!







BAŞBAKAN SUMAK'TAN ÖZÜR MESAJI











İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın arabada video çekme kararı günün normu haline geldi. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Sunak hakkında soruşturma açılınca Sunak, yaptığı hatadan dolayı özür dilemek zorunda kaldı.Başbakanlık Sözcüsü Jamie Davies, Sunak'ın İngiltere'nin Kuzeybatısını ziyareti sırasında resmi bir hükümet aracının arka koltuğundan çekilen bir videonun Instagram'da yayınlanmasına yönelik eleştirilerin ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Sunak'ın "seyahat ederken emniyet kemeri takmamanın bir hata olduğunu kabul ettiğini ve özür dilediğini" söyleyen Davies, herkesin araçlarda emniyet kemerlerini takmasının gerekli olduğuna inandığını ifade etti.Öte yandan Lancashire Polisi, görüntülerle ilgili "soruşturma başlatıldığını" söyledi. Birleşik Krallık'ta emniyet kemeri ihlalinin cezasının 500 Euroya (620 dolar) kadar çıkabiliyor.