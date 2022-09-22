GÜNDEM
22 Eylül 2022 - 11:14

Emniyetten onlarca araç satışı: 95 bin liraya Renault Megane, 80 bin liraya Fiat Doblo, 70 bin liraya Fiat Albea!

İzmir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü bir mübadeleye bildirim ilanı yayınladı. Verilen ilanın onlarca aracı kapsadığı ortaya çıkarken söz konusu bildirimde ayrıca mübadeleye katılım koşulları, gerekli belgeler ve geçerli kriterler de yer aldı.

GÜNDEM
22 Eylül 2022 - 11:14
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Emniyetten onlarca araç satışı: 95 bin liraya Renault Megane, 80 bin liraya Fiat Doblo, 70 bin liraya Fiat Albea!


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilanında HEK durumunda olan 58 adet binek, 96 adet panel, 22 adet motosikletin yanı sıra 1 adet otobüsün ve 3 adette deniz motorundan oluşan toplamda 180 adet taşıtın olduğu belirtildi. İlan listesi incelendiğinde ise tahmin bedelleri olarak 95 bin liraya Renault Megane, 80 bin liraya Fiat Doblo ve 70 bin liraya da Fiat Albea'nın bulunduğu görüldü.

Emniyetin ilan detaylarında ise mübadeleye katılma şartlarıyla istenen belgeler ve uygulanacak kriterler şu şekilde açıklandı:



İl Emniyet Müdürlüğü araç satış mübadeleyesi

İl Emniyet Müdürlüğü araç satış mübadeleyesi

İl Emniyet Müdürlüğü araç satış mübadeleyesi

İl Emniyet Müdürlüğü araç satış mübadeleyesi

İl Emniyet Müdürlüğü araç satış mübadeleyesi

İl Emniyet Müdürlüğü araç satış mübadeleyesi

İl Emniyet Müdürlüğü araç satış mübadeleyesi

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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