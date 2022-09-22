Emniyetten onlarca araç satışı: 95 bin liraya Renault Megane, 80 bin liraya Fiat Doblo, 70 bin liraya Fiat Albea!













İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilanında HEK durumunda olan 58 adet binek, 96 adet panel, 22 adet motosikletin yanı sıra 1 adet otobüsün ve 3 adette deniz motorundan oluşan toplamda 180 adet taşıtın olduğu belirtildi. İlan listesi incelendiğinde ise tahmin bedelleri olarak 95 bin liraya Renault Megane, 80 bin liraya Fiat Doblo ve 70 bin liraya da Fiat Albea'nın bulunduğu görüldü. Emniyetin ilan detaylarında ise mübadeleye katılma şartlarıyla istenen belgeler ve uygulanacak kriterler şu şekilde açıklandı: