YAŞAM
15 Eylül 2022 - 09:12

Emniyetten sahta alkol üretimine karşı 7 ilde 'Zincir' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik günün erken saatlerinde bunun yanı sıra “Zincir” operasyonu başlattı. 7 il başta olmak suretiyle ülke genelinde 641 adreste gerçekleşen operasyonda, 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 09:12
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Emniyetten sahta alkol üretimine karşı 7 ilde 'Zincir' operasyonu


Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına sebep olan kaçak/ sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam etmekte. KOM birimlerince 2022 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen bin 113 operasyonda 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 adet yasaya aykırı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Bununla birlikte yapılan oldukça verimli geçiren operasyonlarla yaklaşık 400 Milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

Kaçak alkol satışına karşı çalışmalar devam ediyor



KOM birimlerince, yasaya aykırı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; Temin etmiş oldukları hammaddeleri damıtma kazanları ile damıtarak ele geçirilen alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise üretmiş oldukları etil alkolü yüzey temizleyici/dezenfektan adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırıldığı, ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri ülke dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Üretim ve ulaşım zinciri deşifre edildi

Kaçak/sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar oluşan zincirin deşifre edilmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimlerince uzun süreli takip gerçekleştirildi. Bu takip sonucu 7 ilde faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilerek yasaya aykırı üretim, tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkartıldı. Ölümlere sebebiyet veren kaçak/sahte alkollü içki alanında faaliyet gösteren suç gruplarının deşifre edilmesi ve tedarik zincirinin çökertilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde “Zincir” kod isimli operasyon başlatıldı.

178 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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