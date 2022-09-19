EKONOMİ
19 Eylül 2022 - 15:32

Emobilite şarj teknolojisinin geliştirilmesi için E-MOD kuruldu

Emobilite şarj teknolojisinin geliştirilmesi için enerji sektöründe faaliyeterini sürdüren sektör liderlerin bir araya gelmesiyle Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) kuruldu. Derneğin başlıca amacı ülke çapında elektrikli araç kullanımının artırılmasına ve elektrikli araç şarj istasyon ağı ve alt yapısının, elektrikli araç şarj hizmetinin gelişimine katkıda bulunmak olarak belirlendi.

EKONOMİ
19 Eylül 2022 - 15:32
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emobilite şarj teknolojisinin geliştirilmesi için E-MOD kuruldu


Yapılan açıklamaya göre, Emobilite Operatörleri Derneği'nin elektrikli araç şarj istasyonu işletme ağı ve alt yapısının ve elektrikli araç şarj hizmetinin geliştirilmesi amacı kapsamında iklim değişikliği ve hava kirliliği problemlerinin önüne geçilmesi, karbon salınımının azaltılması adına faaliyetler yürütmek yer almakta. Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar olurken Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak yürütecek. Derneğin kurucu üye şirketleri arasında Zebra Elektronik A.Ş (Voltrun) şirketini temsilen Berkay Somalı ve EVS Elektrikli Şarj Sistemleri A.Ş. (Sharznet) şirketini temsilen Tamer Şengönül bulunuyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, ''Ülkemizde emobilite ekosisteminin geliştirilmesi, sektörün hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak adına oldukça önemli bir adım atarak sektör profesyonelleri olarak bir araya geldik ve Emobilite Operatörleri Derneği'ni hayata geçirdik. Ülkemizde emobilite sektörünün gelişimi sürdürülebilirlik, mega trendler ışığında ve tüm paydaşların etkin katılımıyla ivme kazanacaktır. Bu anlamda değerli üyelerimizin katkılarıyla derneğimizin etkili çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum'' ifadelerini kullandı.



Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Ak, ''Tüm dünyada elektrikli araç ekosistem yatırımlarının ivmelendiği tarihi bir dönüşüme tanıklık ettiğimiz bir dönem içindeyiz. Başarılı bir dönüşümün ise çok paydaşlı yaklaşım ile gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Dernek olarak ortaya koyacağımız katma değer ve paydaş temelli iletişim yaklaşımı ile elektrikli araç ekosisteminin ülkemizde de gelişmesine ve dünya ülkeleri ile paralel büyümesine katkıda bulunmak istiyoruz'' dedi.

Yeni çağda elektrikli araçlara en önemli Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Şengönül, '' Otomobil dünyasında 100 yıllık fosil yakıt dönemi biterken elektrikli araçlarla başlayan yeni çağda ülkemizin en önde gelen ülkeler arasında yer alması için bugün beraber dayanışma ile çalışma günüdür'' ifadelerini kullandı.

Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Somalı ise şöyle konuştu: ''Emobilite operatörleri olarak, elektrikli araçların gelişimindeki dikkat çeken faktör olan şarj ağı altyapısını dünya standartlarında ülkemizde oluşturmak için, dernek çatısı altında güç birliği yaptık. Lisans sahibi tüm şarj ağı işletmecisi şirketlerimizi katkıda bulunmaya davet ediyoruz.''

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Okulların açılması elektronik ürünlere olan talebi arttırdı
Okulların açılması elektronik ürünlere olan talebi arttırdı
'TOKİ ev sahipliği oranını artıracak'
'TOKİ ev sahipliği oranını artıracak'
Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, en etkin 50 CMO arasında
Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, en etkin 50 CMO arasında
Yeni Zigana Tüneli 2023 yılı içerisinde hizmete girecek
Yeni Zigana Tüneli 2023 yılı içerisinde hizmete girecek
Araç sahiplerine müjde: Motorin için belirlenen indirim oranı belli oldu!
Araç sahiplerine müjde: Motorin için belirlenen indirim oranı belli oldu!
Son Haberler
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı