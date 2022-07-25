Trabzonspor bugün hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Maç öncesi Empoli'nin hangi ülkenin takımı olduğu futbol severler tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır.
SPOR
25 Temmuz 2022 - 18:23
Empoli hangi ülkenin futbol takımıdır? Trabzonspor- Empoli hazırlık maçı saat kaçta? Trabzonspor-Empoli maçı hangi kanalda?
Trabzonspor bugün Empoli takımı ile hazırlık maçına çıkacak. Spor severler Empoli'nin hangi ülkenin takımı olduğunu merak etmektedir. Empoli hangi ülkenin takımı? Empoli kaç yılında kuruldu? Trabzonspor-Empoli hazırlık maçı saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte ayrıntılar.
SPOR
25 Temmuz 2022 - 18:23