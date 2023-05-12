GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 16:16

Emre Altuğ'un baba acısı! Tuncer Altuğ vefat etti..

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Emre Altuğ, babasını kaybetti. Emre Altuğ, zatürre hastalığı tedavisi gören babası Tuncer Altuğ'un ölüm haberini alınca yıkıldı.

GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 16:16
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Emre Altuğ'un baba acısı! Tuncer Altuğ vefat etti..


Son günlerin en çok konuşulan dizilerden birisi olan Yalı Çapkını'nın başrol oyuncularından olan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, aldığı bir haberle şok yaşadı. Başarılı oyuncu, babası Tuncer Altuğ'un hayatını kaybettiğini öğrendi. Zatürre hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavi altında olan baba Altuğ, 90 yaşındaydı.

Emre Altuğ'un baba acısı! Tuncer Altuğ vefat etti



Tuncer Altuğ'un ölüm haberinin ardından Emre Altuğ'un hayranları ve sevenleri cenaze programı ile ilgili araştırmalara başlarken, törenin nerede ve nasıl yapılacağına dair bir bilgiye henüz ulaşamadılar. Emre Altuğ'un eski eşi ve çocuklarının annesi manken Çağla Şıkel'in de konuyla ilgili bir açıklama yağmadığı görüldü.

ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Tuncer Altuğ, bundan 10 yıl önce balgam söktürücü içtikten sonra boğazına alerjik reaksiyon geçirmiş ve boğulma tehlikesi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Tuncer Altuğ, bir süre yoğun bakım ünitesinde kalarak tedavi görmüştü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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