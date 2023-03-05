Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'den flaş paylaşım! Yeni aşkına yeşil ışık yaktı













Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2015 yılında boşanmalarına rağmen dostluğu devam ettirerek örnek bir ilişki sergiliyorlar. Son günlerde aralarında sorun olduğu iddiaları ortaya atılan ikiliye, Şıkel açıklama yaparak "Sıkıntı yok" dedi.Şıkel, sosyal medyada yaptığı "Bugün okula gitmedik haberin olsun" paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliklerinin tek celsede sona ermesine rağmen, dostlukları devam ediyor. İkili, örnek ilişkileriyle sürekli gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.Sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini sevindiren Altuğ, 2012 doğumlu oğlu Uzay Tuncer Altuğ'un doğum gününü kutladı. Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Altuğ, oğlunun fotoğrafını paylaşarak "Canım oğlum, küçük prensim, Uzay’ım iyi ki doğdu" dedi.