MAGAZİN
05 Mart 2023 - 23:16

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'den flaş paylaşım! Yeni aşkına yeşil ışık yaktı

Çağla Şikel ve Emre Altuğ arasındaki buzlar oğulları sayesinde eriyor mu? Sosyal medyada ortaya çıktı! İşte detaylar...

MAGAZİN
05 Mart 2023 - 23:16
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Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'den flaş paylaşım! Yeni aşkına yeşil ışık yaktı
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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2015 yılında boşanmalarına rağmen dostluğu devam ettirerek örnek bir ilişki sergiliyorlar. Son günlerde aralarında sorun olduğu iddiaları ortaya atılan ikiliye, Şıkel açıklama yaparak "Sıkıntı yok" dedi. 

emre altuğ çağla şikel



Şıkel, sosyal medyada yaptığı "Bugün okula gitmedik haberin olsun" paylaşımıyla da dikkat çekmişti.

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliklerinin tek celsede sona ermesine rağmen, dostlukları devam ediyor. İkili, örnek ilişkileriyle sürekli gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. 

emre altuğ çağla şikel

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini sevindiren Altuğ, 2012 doğumlu oğlu Uzay Tuncer Altuğ'un doğum gününü kutladı. Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Altuğ, oğlunun fotoğrafını paylaşarak "Canım oğlum, küçük prensim, Uzay’ım iyi ki doğdu" dedi.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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