Emre Aşık ile davalık olan Yağmur Sarnıç'a gözaltı şoku!

Eski futbolcu Emre Aşık ile bir süre evli kalan ve boşandıktan sonra eski eşiyle davalık olan Yağmur Sarnıç, hakkında açılmış olan birçok farklı dava için ifade vermediğinden dolayı yakalama kararı çıkarılmıştı. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Yağmur Sarnıç'ın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Hakkında açılan davalara katılmadığı gerekçe gösterilerek hakkında yakalama kararı hazırlanan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de polisi tarafından gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Buradaki dosyalar hakkında ifadesi alınan Sarnıç'ın, ifade işlemleri bittikten sonra yakalama kararları kaldırıldı.
Beykoz'da bulunan dosyasından Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) sistemi aracılığıyla yeniden ifadesi alınan Yağmur Sarnıç, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.