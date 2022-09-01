Emre Aşık ile davalık olan Yağmur Sarnıç'a gözaltı şoku!













"Kendimi Hollywood starı gibi hissediyorum"

Eski futbolcu Emre Aşık ile bir süre evli kalan ve boşandıktan sonra eski eşiyle davalık olan Yağmur Sarnıç, hakkında açılmış olan birçok farklı dava için ifade vermediğinden dolayı yakalama kararı çıkarılmıştı. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Yağmur Sarnıç'ın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.Hakkında açılan davalara katılmadığı gerekçe gösterilerek hakkında yakalama kararı hazırlanan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de polisi tarafından gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Buradaki dosyalar hakkında ifadesi alınan Sarnıç'ın, ifade işlemleri bittikten sonra yakalama kararları kaldırıldı.Beykoz'da bulunan dosyasından Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) sistemi aracılığıyla yeniden ifadesi alınan Yağmur Sarnıç, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.Mesai saatinin bitmesi sonrasında olduğu için nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yağmur Sarnıç, burada ifadesini verdikten sonra salondan çıktı. Yüzünde gülümsemeyle kameralara poz veren Sarnıç, gazetecilere dönerek 'sayenizde kendimi Hollywood starı gibi hissediyorum.' diye konuştu. Sarnıç, bu açıklamasının hemen ardında polislerle birlikte dışarı çıktı ve adliyeden ayrılarak evine gitti.