YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:32

Emre Aşık'ın Eski Eşi Yağmur Sarnıç Yakalandı - İstanbul

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:32
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Emre Aşık'ın Eski Eşi Yağmur Sarnıç Yakalandı - İstanbul


Eski eşi milli futbolcu Emre Aşık'ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç Küçükçekmece'de yakalandı. Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak suretiyle 6 dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.


Eski milli futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası 2,5 yıl sürmüştü. Çekişmeli geçen boşanma davası ve ikilinin arasında olan olaylar günlerce gündemden düşmemişti. Boşanma ve velayet davalarının devam ettiği sırada Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak hakarette bulunup tehdit etmişti. Aşık'ın avukat Sadıkahmet ile davalık oldu. Hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçundan dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yağmur Sarnıç, hakkında bulunan yakalama kararı çerçevesinde bugün Küçükçekmece'de yakalandı.





6 suçtan yakalama


Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak suretiyle 6 farklı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sarnıç'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bakırköy'de ifadesini veren Sarnıç'ın Beykoz ve Çağlayan Adliyesi'nde de ifade vereceği öğrenildi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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