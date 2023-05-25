





EMRE BELEZOĞLU'NUN YENİ TAKIMI







Emre Belezoğlu yeni takımı için hazırlıklara başladı! Acun Ilıcalı başarılı ismi kaçırmadı! Avrupa yolculuğu için son düzlük. Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'den ayrıldıktan sonra çalıştıracağı takımın belli olduğu iddia ediliyor. Başarılı bir performans sergileyen Belözoğlu'nun, yeni sezonda bir İngiliz takımının teknik direktörlüğünü yapacağı belirtiliyor. Detaylar ise haberimizde. İşte detaylar...Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Emre Belözoğlu'nun Avrupa'da görev almak için İngiliz ekibi Hull City'nin başına geçeceği söyleniyor. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç teknik direktör, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Ancak, bu iddia henüz resmi olarak doğrulanmadı. İşte diğer ayrıntılar...Emre Belözoğlu'nun Avrupa'da kariyer yapma hedefi doğrultusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Levent Ümit Erol'un haberine göre, 42 yaşındaki teknik adamın yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçeceği ve başarılı bir performans sergileyerek yükselmeyi hedeflediği söyleniyor. Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir'in başında 48 resmi maça çıktı. Bu maçlardan 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Genç çalıştırıcı, maç başına 1.81 puan ortalaması elde etti. Daha önce kısa bir süre Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek maç başına 2.30 puan ortalaması yakalamıştı.