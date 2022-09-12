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12 Eylül 2022 - 21:44

Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir konu'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kalelerinde gol görmemeleriyle alakalı olarak bir gün gol yiyeceklerini ama kazanmanın daha önemli bir konu olduğunu dile getirdi. Belözoğlu ayrıca, Galatasaray'da top koşturan Yusuf Demir'in Türk statüsüyle oynamamasıyla ilgili olarak ise, “Bir oyuncu Türk'üm ben diyorsa, bunu benliğinde hissediyorsa bence şahsi fikrim oynamalıdır” şeklinde konuştu.

SPOR
12 Eylül 2022 - 21:44
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Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir konu'


Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılarında çok fazla bir camia ve iyi bir takim olduğunu ifade ederek, “Kazanmak bizim açımızdan önemliydi. Genel hatlarıyla çalıştığımız, bildiğimiz oyun oynayan takım vardı karşımızda. Yüksek pas organizasyonu olmamasına rağmen, direkt hücumları tercih eden ve her yerden orta yapan formasyonu var bu sene. Ligimize baktığımızda çok etkili iç saha maçları oynuyorlar. Bizde topun biraz daha bizde kalmasını istedik. Pas tercihleri daha başarılı olsaydı 2 ve 3. bölgeyi topu taşımada daha rahat bir şekilde devreye girebilirdik. Traore daha zor pozisyonda attı, daha kolayda kaçırdı. Bire biri oynamak istedik. Bazı oyuncuların performansı da doğal 2, 3 günde bir maç oynamaktan. Geride kalınca Beşiktaş oyunun belirli bölümde hakim oldu. Kazanmak mutlu ediyor, bunu alışkanlık haline getirmek benim gibi bir teknik adam için önemli. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Bir gün gol yiyeceğiz ancak kazanmak daha önemli bir konu”



Futbolunda olmazsa olmazı iyi defans yapmak olduğunu belirten Belözoğlu, “Bu düzeni, topa sahip olma oyununu isteyen takımlara baktığınızda savunma güvenliğini de üst seviye yapıyor. Beşiktaş birkaç pozisyona girdi. Oyunu pek çok organizasyon üstüne kurup, kenara inmeden de direkt oyunla sizi bozabilecek bir rakip. Her her halükarda bu düzenden vazgeçmeyeceğiz. Oyuncuların hepsi istekli arzulu. Bir gün gol yiyeceğiz ancak kazanmak, oyun üstünlüğünü sağlamak daha önemli konular” şeklinde konuştu.

“Biz çok iyi oyunla kazansaydık da kazanan değil kaybeden konuşulacaktı”

Beşiktaş'ın 7 tane kesin olarak pozisyonu olmadığını düşündüğünü belirten genç teknik adam, “Oyunun değerlendirmesini yaparken 1 tane isabetli şuttan bahsedebiliriz. Karşımızda bu ülkenin en büyük takımlardan biri var. Bizde duruma göre kadro kurduk ve oldukça verimli geçiren olduk. Biz çok iyi oyunla kazansaydık, bu maçın kazananın değil de kaybedeninin konuşulması daha sık oluyor. Bu durumlar daha doğaldır. Bizde fazlasıyla bu ülkede rakamsal olarak 10 maçtır 3 galibiyeti burada Başakşehir ile. Değerlendirmeleri yaparken biraz daha oyun üzerine değerlendirme yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bir oyuncu Türk'üm ben diyorsa, hissediyorsa oynamalıdır”

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynamaması konusu ile ilgili soruya cevap veren Emre Belözoğlu, “Yusuf Demir'in kural değiştikten sonra geldiği için transferden başka, milli takımı tercih etmesinden dolayı kurala dayalı durum. Bir oyuncu Türk'üm ben diyorsa, bunu benliğinde hissediyorsa bence şahsi fikrim oynamalıdır. Mesut'ta belirli bir seneden önce geldiği kural. O yüzden Türk statüsünde oynuyor. Mesut Almanya'yı tamamen karşısına almış bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

“Sevginin de, nefretin de büyütülmesine gerek yok”

Kendisi aleyhinde yapılan tezahüratlarla ilgili konuşan Belözoğlu, “Beşiktaş stadında çok top oynadım, burada hep tepki gösteriyorlar. Takım geriye çekildi diye, oyun siz istemeseniz de oraya gidiyor. Ben 17, 18 yaşından beri bu işi yapıyorum. Hak etmediğim kadar eleştirilere, hak etmediğim sevgileri de gördüm. Sevginin de, nefretin de büyütülmesine gerek yok. Ben işimi yapacağım sadece. Övgüler, sevgisizlikler olacak. Herkesin bizi sevmeye gönlü de olmaz, bunu anlayışla karşılamamız gereken bir durum” dedi.

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