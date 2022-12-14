SPOR
14 Aralık 2022 - 10:08

Emre Belözoğlu kararını verdi! Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrılıyor

Medipol Başakşehir'de yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanması dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'den transfer edilen Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrılması gündemde.

SPOR
14 Aralık 2022 - 10:08
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Emre Belözoğlu kararını verdi! Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrılıyor


Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Başakşehir'de sıcak bir gelişme yaşandı.  Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Başakşehir'de sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Turuncu Lacivertliler, Fenerbahçe 'den kadrosuna kattığı Hasan Ali Kaldırım'la ayrılık kararı aldı.

Devre arası gidiyor! 



Antalya kampında takımda yer almayan 33 yaşındaki oyuncunun devre arasında kulüpten ayrılması bekleniyor.

Başakşehir'de çıktığı 63 maçta 1 gol, 5 asistle oynayan Hasan Ali ile birçok Süper Lig ekibinin ilgilendiği gelen haberler arasında yer aldı.

hasan ali kaldırım başakşehir den ayrılıyor

İstanbul ekibinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte takımda daha çok bir rotasyon oyuncusu konumunda kalan Hasan Ali Kaldırım'ın da daha fazla süre alabileceği bir kulüpte forma giyme isteği olduğu iddia edilirken, tecrübeli futbolcunun menajeri aracılığıyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

Hasan Ali Kaldırım'ın kariyeri! 

Futbola Almanya Bölgesel Lig takımlarından Kaiserslautern'de başladı. Daha sonra Mainz 05 II'ye transfer olan milli forvet 2009-2010 yılında ülkemiz takımlarından Kayserispor'a transfer oldu. Dört sezon burada top koşturan Hasan Ali, 8 sezon sürecek Fenerbahçe kariyerinin başlangıcını 2012-2013'te yaptı. 2020-2021 yılında Fenerbahçe'den ayrılan deneyimli sol bek bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer olmuştu. Kariyerinde 441 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım, bu maçlarda 11 gol, 28 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca 73 sarı kart gören 33 yaşındaki futbolcu 2 tane kırmızı kart gördü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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