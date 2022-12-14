Emre Belözoğlu kararını verdi! Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrılıyor

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Başakşehir'de sıcak bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Başakşehir'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Turuncu Lacivertliler, Fenerbahçe 'den kadrosuna kattığı Hasan Ali Kaldırım'la ayrılık kararı aldı.
Devre arası gidiyor!
Antalya kampında takımda yer almayan 33 yaşındaki oyuncunun devre arasında kulüpten ayrılması bekleniyor. Başakşehir'de çıktığı 63 maçta 1 gol, 5 asistle oynayan Hasan Ali ile birçok Süper Lig ekibinin ilgilendiği gelen haberler arasında yer aldı.
İstanbul ekibinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte takımda daha çok bir rotasyon oyuncusu konumunda kalan Hasan Ali Kaldırım'ın da daha fazla süre alabileceği bir kulüpte forma giyme isteği olduğu iddia edilirken, tecrübeli futbolcunun menajeri aracılığıyla görüşmelere başladığı öğrenildi.