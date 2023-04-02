Emre Kınay'dan dizilere RTÜK'ün 1 aylık Ramazan ayarı iddiası!













"RTÜK'TEN YAPIMCILARA UYARI İDDİASI"

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: SİYASİ KARİYERİNDE BAŞARISI OLMAMIŞ ŞAHSIN İFTİRASIDIR!

Ünlü oyuncu Emre Kınay, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından dizide yeme-içme sahnesine bir ay süreyle yasak getirdiğini iddia etti. Ancak RTÜK Başkanı Şahin, iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Instagram hesabından, bir paylaşım yayınlayan Emre Kınay, RTÜK'ün dizinin yapımcılarına aynı nedenle ramazan ayı sahnelerinde yemek yemenin ve içmenin yasak olduğunu iddia eden bir mektup gönderdiğini iddia etti.Emre Kınay, paylaşımında "RTÜK, yapımcılara uyarı gönderdi. Kahvaltı, yiyecek ve içecekler dahil, bir ay süreyle sahnelerde yasak" dedi ve mesajında ​​şu cümlelere yer verdi: “Mesela ölmekte olan bir adam için araya girme sahnesi çekilir, su içiremezsiniz. Ceza şartı olur.. 4. Murat dönemindan daha beter. Sesini çıkaran kimse yok.. Peki herkes “laik” demokrasiden yana mı? Hiç birinin hayatına müdahale ettiniz mi? Yapımcılar sesiniz duyulmayacak mı? Korktun mu? Peki ya politikacılar? Yetmedi mi artık?"Twitter hesabı üzerinden söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama yayınlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu iddianın asılsız olduğunu söyledi. RTÜK'ün hiç bir yapımcıya yazı göndermediğini söyleyen Şahin, şunları kaydetti: "LÜTFEN DİKKAT! Dizi ve filmlerindeki başarısızlıklarının yanı sıra siyasi kariyerinde bile başarısız olan bir kişi, gündemi ilerletmek için çaresizce iftiralara başvurmuştur. 1 Nisan şakası olarak temenni ettiğim iddia amamen asılsızdır, bu bir yalan, söylentiye göre RTÜK yapımcılara ramazanda yemek sahnesi çekilmeyecek diye yazı göndermemiştir."